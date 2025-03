L’Arezzo che non reagisce. Gol incassato, partita persa. Un’equazione da spezzare

Si dice spesso che chi segna il primo gol mette la partita nei binari giusti. Nel caso dell’Arezzo, però, più che una frase fatta è una costante. Durante tutta la stagione, e in particolare negli ultimi turni, le partite degli amaranto hanno un filo conduttore e si sviluppano quasi solo in due direzioni: vittoria in caso di vantaggio; sconfitta se il gol iniziale lo segnano gli altri.

Lo schema è piuttosto chiaro durante la gestione Bucchi: in sette gare, l’Arezzo è andato sotto tre volte e le ha perse tutte col minimo scarto (1-0 contro Torres, Carpi e Ascoli), come fossero dei golden goal senza appello. Quattro volte, invece, è passato per primo e solo con la Ternana ha subìto la rimonta. Negli altri casi ha persino tenuto la porta inviolata (2-0 con Rimini e Spal, 1-0 con il Sestri).

Allargando lo sguardo a tutto il campionato, la tendenza è la stessa: l’Arezzo è andato in svantaggio dodici volte e in nove di queste ha finito per perdere. Solo contro Spal, Ascoli e Milan Futuro nel girone d’andata ha rimediato allo svantaggio iniziale, ma in un solo caso (contro i ferraresi) ha ottenuto i tre punti. Un ruolino improponibile per nutrire ambizioni di alta classifica e che denota un’evidente fragilità mentale: l’Arezzo non supera gli episodi avversi, anzi si fa condizionare, perdendo certezze e serenità, anziché innescare una reazione costruttiva.

Lo si vede, per restare agli episodi recenti, dai gol di Torres e Carpi allo scadere dei primi tempi, che hanno prodotto approcci alla ripresa confusionari e frenetici, ma anche dall’incapacità di cambiare passo dopo l’1-0 dell’Ascoli sabato scorso. Il rovescio della medaglia è la capacità di ottenere il successo una volta trovato il gol per primi. Tredici delle quattordici vittorie in campionato sono arrivate segnando la prima rete dell’incontro.

È un Arezzo, insomma, troppo umorale e dipendente da come si evolve la partita: in balìa degli eventi avversi e rinvigorito da quelli favorevoli. Per andare più avanti possibile nei playoff servono una mentalità e una forza caratteriale ben diverse.