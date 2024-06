L’OMAGGIO BIANCONERO AL DIRIGENTE FOLIGNATE. Federico Cherubini, ciao Juve: "Dodici anni di professionalità»

FOLIGNO – Dal 30 giugno Federico Cherubini non farà più parte del settore tecnico della Juventus, nel quale era operativo dal 2012. Da quando, cioè, l’allora ad della società bianconera Beppe Marotta aveva caldeggiato e ottenuto l’arrivo del dirigente folignate. "Competenza e professionalità. Con questa due parole – è scritto nella nota sul sito della Juventus – possiamo riassumere i dodici anni alla Juventus di Federico che ringraziamo per il lavoro svolto facendogli un grande in bocca al lupo per il futuro". Una breve nota societaria a chiusura di un incarico, iniziato come responsabile del settore giovanile bianconero, poi della Under 23, carriera culminata con la nomina da ds. Cherubini era arrivato alla Juventus dopo l’esaltante esperienza vissuta come direttore generale del Foligno che, con Bisoli in panchina, aveva sfiorato la promozione in serie B.