Lucchese ai play-out per restare in Serie C: sfida decisiva contro Sestri Levante

Il giorno dopo la conclusione del campionato – che ha certificato il ritorno dell’Entella in serie "B" e la retrocessione diretta del Legnago Salus in serie "D" –, la Lucchese dovrà conquistare la permanenza in categoria attraverso i play-out.

Ma, prima di tutto, c’è una squadra che deve essere ringraziata per aver giocato fino alla fine, pur essendo da diversi mesi in "autogestione" e che, senza la penalizzazione, avrebbe potuto lottare per un posto nei play-off, alla luce del suo straordinario girone di ritorno (27 punti contro i 18 del girone di andata).

In secondo luogo c’è la "rabbia" verso le tre proprietà che si sono succedute al gruppo Bulgarella e che sono "esistite" solo sulla carta, perché non hanno mosso foglia (leggi non hanno messo fuori nemmeno un euro), ma hanno preso in giro un’ intera città e… giocato, per così dire, sulla "pelle" di giocatori e staff che si sono dimostrati veri professionisti, attaccati alla maglia. I nomi e i cognomi di chi si è avvicinato alla vecchia e gloriosa Pantera (che il 25 maggio prossimo compirà 120 anni), non meritano di essere ricordati, anche se, in qualche modo, dovranno rispondere del loro operato.

Al triplice fischio della gara contro la Torres non c’è stata l’esultanza, in campo, che i rossoneri avrebbero meritato, perché il Sestri Levante ha fatto la sua parte, vincendo a Carpi; ma c’è stato un corale e caloroso apprezzamento da parte di tutto lo stadio nei confronti dei ragazzi di Gorgone. Dunque, sabato 10 e sabato 17 maggio si disputeranno i play-out, con gare di andata e ritorno, che serviranno per stabilire chi, l’anno prossimo (almeno sulla carta), militerà ancora in "C" e chi, invece, sarà retrocesso tra i dilettanti.

Ecco la "griglia" completa, ricordando che chi ha avuto il miglior piazzamento in classifica al termine della "regular season" disputerà la gara di ritorno in casa ed avrà a disposizione due risultati su tre. In sostanza la Lucchese sarebbe salva anche con due pareggi o con una vittoria ed una sconfitta con lo stesso punteggio. Dunque, sabato 10 maggio, si giocheranno Sestri Levante-Lucchese e Milan Futuro-Spal. L’orario di inizio dovrebbe essere quello delle 16.30, anche se ancora non c’è l’ufficialità.

La squadra rossonera non potrà contare sul sostegno dei propri tifosi nella trasferta in Liguria a seguito alla decisione del Ministro dell’Interno che ha vietato la trasferta ai sostenitori lucchesi e perugini per quattro mesi, dopo la rissa accaduta nel febbraio scorso in prossimità dell’area servizio Versilia.

Domenica 4 maggio, invece, partirà il primo turno dei play-off (ricordiamo che si tratta di gara unica e che, in caso di parità, passerà al turno successivo la meglio classificata in campionato, cioè chi gioca in casa) con queste partite: Arezzo-Gubbio, Vis Pesaro-Pontedera e Pineto-Pianese.

Emiliano Pellegrini