Lucchese: Fallimento e Svincolo Tesserati, Sfida per Iscrizione in Serie C

Mentre è iniziata la corsa contro il tempo per iscrivere la Lucchese al prossimo campionato di "C", ecco il punto sui tesserati. Dopo che il tribunale ha decretato il fallimento, tutti i "vecchi" tesserati (allenatori, giocatori e collaboratori) che avevano il contratto in scadenza, saranno svincolati d’ufficio. Per quelli che, invece, avevano contratti pluriennali, a breve sarà comunicata la decisione dello svincolo oppure no.

Nell’ipotesi che la nuova società costituita da Stefano Grassi, ovviamente con un altro nome, riesca con una… volata degna di un grande sprinter, visti i tempi ristrettissimi, a salvare la vecchia Pantera (che domani compie 120 anni), ai giocatori della passata stagione che dovessero interessare la nuova dirigenza tecnica, dovrebbe essere rifatto un nuovo contratto.

Stesso discorso per allenatore e direttore sportivo, al momento ufficialmente sul mercato. E, a quanto si dice, Gorgone sarebbe già finito nel mirino di diverse squadre di categoria che puntano in alto, come l’Ascoli. Ma non solo. Potrebbe esserci un ritorno di fiamma della Triestina. E’ indubbio che, per quello che ha fatto alla guida della Lucchese, senza una società alle spalle, Gorgone si è guadagnato molti apprezzamenti.

L’altra notizia certa è che l’anno prossimo il Granducato avrà una squadra toscana in più: oltre alla Lucchese, sempreché tutto vada a posto, all’Arezzo e al Pontedera, ci sarà anche il neopromosso Livorno che in queste ore sta scegliendo il nuovo trainer, con Tabbiani (ex Catania, Fiorenzuola e Trento) in pole position. Queste sono le nove squadre salite dalla serie "D": Siracusa (girone "I"), Dolomiti Bellunesi (girone "C"), Guidonia (girone "G"), Ospitaletto (girone "B"), Sambenedettese (girone "F"), Livorno (girone "E"), Casarano (girone "H"), Forlì (girone "D"), Bra (girone "A").

Emiliano Pellegrini