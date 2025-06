Maceratese: addio a Matteo Nicolosi, il difensore lascia dopo due stagioni e mezzo

La Maceratese saluta Matteo Nicolosi, il difensore non farà parte della Maceratese. Una scelta quasi inevitabile considerando che il prossimo anno i giocatori sosterranno un allenamento mattutino il mercoledì e Nicolosi è impegnato con il lavoro. Si chiude così dopo due stagioni e mezzo il periodo in cui il giocatore ha indossato la maglia biancorossa in un percorso in cui è stato anche vice capitano, ma soprattutto tra i protagonisti della promozione in serie D. Nella sua permanenza non sono mancati i periodi difficili ma poi sono seguite grandi soddisfazioni, come quella vissuta ad Ancona in occasione dello spareggio contro il K Sport. In queste stagioni non ha mai fatto mai mancare il suo apporto dimostrando serietà e affidabilità sia in campo sia fuori. Nel frattempo continuano gli incontri con i giocatori della passata stagione e per alcuni si attende la conferma: è il caso del difensore Leonardo Mastrippolito e del portiere Federico Gagliardini. In questo periodo la priorità è verificare su quali giocatori fare affidamento per la prossima stagione, poi si provvederà a cercare sul mercato quei rinforzi di categoria. Tra i nomi sul taccuino figurano quelli dell’attaccante Cisolla e del difensore Urso del Fossombrone, del centrocampista Baldini del Castelfidardo