Maceratese: Test con Aurora Treia per Minutaggio e Recupero Infortunati

Il test con l’Aurora Treia, finito a reti bianche, è servito per mantenere il ritmo gara, per dare minutaggio a chi è stato impiegato di meno e per prepararsi a un finale di stagione ancora tutto da scrivere. Possanzini ha utilizzato soprattutto chi è stato impiegato di meno per dargli minutaggio. Sono stati tenuti a riposo Bongelli e Ciattaglia, di ritorno dalla rappresentativa under 19 delle Marche dal Torneo delle Regioni. L’esperto attaccante Cognigni si è allenato a parte così come il portiere Bazzucchi, in mezzo ai pali sono stati impiegati Sansaro e Marchegiani. In questo momento l’obiettivo è recuperare gli infortunati e risollevare il morale della Maceratese perché la stagione non è affatto conclusa. Sono i due traguardi che stanno coltivando lo staff medico e tecnico prima del 27 aprile quando i biancorossi riceveranno la visita del Monturano nell’ultima gara di campionato. Nel contempo si sta lavorando per recuperare il portiere Gagliardini, il difensore Lucero e il centrocampista offensivo Albanesi, c’è un cauto ottimismo di rivederli a maggio in campo, la situazione è però monitorata giornalmente per evitare pericolose ricadute, come quella di Lucero che ha tolto di mezzo il difensore nelle gare decisive. Adesso è solo il caso di gettare lo sguardo avanti senza pensare al recente passato e alla paritta persa a casa della K Sport.