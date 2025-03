Presi quattro gol in un’ora. Seravezza, inattesa caduta

SERAVEZZA2FLAMINIA CIVITA CASTEL.4

SERAVEZZA (3-4-1-2): Lagomarsini; Sanzone, Menghi, Coly (37’ st Turini); Mosti, Bedini, Greco (25’ st Bellini), Paolieri (33’ st Conde); Cesari (1’ st Raineri); Bocci (49’ st Accorsini), Stabile. All. Brando.

FLAMINIA CIVITA CASTELLANA (3-4-1-2): Nespola; Penchini, A. Benedetti, Zanchi; Orlandi, Mattei (28’ st Lisari), Ricozzi, Casoli; Malaccari; Tascini (31’ st Fracassini), Sirbu. All. Nofri Onofri.

Arbitro: Moro di Novi Ligure.

Reti: 8’ pt Sirbu (F), 17’ Paolieri (S), 31’ Malaccari (F), 36’ Sirbu (F), 47’ Bedini rig. (S); 9’ st aut. Sanzone (F).

Note: espulsi dal campo A. Benedetti (F) al 26’ st e dalla panchina un collaboratore nel pt; ammoniti Nespola (F), Lagomarsini (S), Lisari (F) e l’allenatore Nofri Onofri (F); angoli 11-6; recupero 1’+1’ pt e 5’ st.

SERAVEZZA – Dopo le due vittorie di fila in trasferta il Seravezza perde in casa e lo fa subendo per la prima volta in stagione 4 gol in un partita (per la precisione in 54 minuti). I verdazzurri sono incappati in una domenica storta e hanno perso il secondo posto, piegati da un avversario la cui classifica non rispecchia i valori della squadra. Il Flaminia ha infatti i tre giocatori offensivi (capitan Malaccari trequartista dietro le due mobili punte Sirbu e Tascini) che in tanti invidiano in categoria. E poi la formazione laziale ha tanta esperienza avendo quattro giocatori ben sopra i trent’anni, con numerose presenze nel professionismo. E anche grazie al mestiere gli ospiti hanno vinto questa partita.

Il match, che il Seravezza affrontava senza tante soluzioni davanti (fuori bomber Benedetti, Lepri e il 2006 Sava), lo sblocca l’"MvP" Sirbu al volo dopo errore di Menghi nel retropassaggio che costringe Lagomarsini all’uscita di testa fuori area. La pareggia il 2006 Paolieri che approfitta di uno svarione di Orlandi, su cross da destra di Cesari. Intanto Lagomarsini inizia a sfoderare diverse grandi parate. Il Flaminia nel frattempo va sul 2-1 con Malaccari (servito da Tascini dopo i due tentativi ravvicinati entrambi parati dal miracoloso Lagomarsini) e poi anche sul 3-1 dopo un recupero palla alto dell’ottimo Casoli finalizzato dal gran destro di Sirbu che apre il destro infilando all’angolino più lontano. Nel recupero del primo tempo una frittata del centrale Alessio Benedetti spiana la strada a Bocci che viene atterrato in area da Nespola conquistandosi il rigore che Bedini trasforma.

Nella ripresa il Flaminia si riporta avanti di due col potente tiro-cross del solito Sirbu che Sanzone va maldestramente ad insaccare di testa nella propria porta. Lagomarsini evita il peggio, poi i laziali dopo aver sfiorato tre volte il 5-2 restano in inferiorità numerica per il doppio giallo a Benedetti... ma sale in cattedra Nespola su Bocci e su Bellini. E al 92’ a porta vuota sulla riga si disturbano Stabile e Bocci: è la “foto“ di una giornata da dimenticare in fretta per il Seravezza.

Simone Ferro