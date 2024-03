Problema tecnico. Il sito Acr Siena non è più attivo. Storia conclusa

‘Page not found. The page you are looking for doesn’t exist or has been moved’: pagina non trovata, la pagina che stai cercando non esiste o è stata rimossa. Esisteva, invece, fino a qualche ora fa, il sito internet dell’Acr Siena che, adesso, evidentemente è stato chiuso o comunque, come rilevato dal Fol, non è più attivo. Pezzo dopo pezzo, il più triste passato del calcio senese, si sta sgretolando, lasciando spazio solo a un festoso presente e a un futuro pieno di speranze. Sul campo, Magrini e i suoi ragazzi, nel giro di sei mesi, sono riusciti a tirare fuori la Robur dal fango, dove l’aveva fatta precipitare la precedente gestione societaria. Dopo una lunga ed estenuante battaglia legale, lo stadio Franchi e il campo Bertoni all’Acquacalda sono tornati nella disponibilità del Comune e la squadra, questo è quanto ha garantito l’amministrazione ai tifosi, il prossimo campionato, di Serie D, potrà giocarlo al vecchio Rastrello. A breve partiranno i primi lavori per l’agibilità e il terreno, quelli di assestamento sismico al termine del prossimo campionato. I sogni, insomma, hanno preso il posto degli incubi.