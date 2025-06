Recanatese: incertezza sul futuro, attesa per il CdA e la famiglia Guzzini

Non ci sono buone nuove nel tormentato cammino verso l’obiettivo di dare continuità alla Recanatese. In attesa del CdA odierno, con la speranza che ci sia, se non una fumata bianca, almeno qualche novità positiva, il "dialogo" tra le due realtà che stanno tuttora lavorando per presentare una proposta concreta a chi di dovere, sembra segnare una, chiamiamola così, pausa di riflessione. Non siamo allo stop definitivo, ma poco ci manca: difficile anche comprendere come mai si stia segnando il passo perché, crediamo, unire le forze poteva rappresentare un valore aggiunto, magari predisponendo un budget all’altezza delle aspettative. Invece, almeno per il momento, non se ne parla ed i contatti proseguono ma ognuno verso la sua direzione senza cioè quel coordinamento che in molti auspicavano. Un peccato perché, per quanto ci è dato sapere, i riscontri, almeno sino a questo momento, sono stati confortanti: nessuno si illude di sostituire l’"insostituibile" però, come amava dire Totò, è sempre "la somma che fa il totale" e forse, pian piano, la meta si cominciava ad intravedere. Il vero punto interrogativo è capire se la dirigenza uscente ha una carta pesante da gettare sul piatto perché i soliti rumours vorrebbero che nel frattempo sia maturata qualche trattativa con realtà di fuori regione. Tutto però si è svolto sottotraccia per cui non si hanno né prove né indizi di chi potrebbero essere i "papabili" per subentrare nella gestione. D’altronde il momento è di estrema delicatezza e muoversi con circospezione e la necessaria riservatezza non soltanto è consigliabile ma, sostanzialmente, un obbligo. Allo stato attuale delle cose il pallino è in mano alla vecchia dirigenza con in testa la famiglia Guzzini e sarà lei a decidere quale strada scegliere. Al momento nessuna pista è esclusa, nemmeno quella che porta ad un coinvolgimento diretto del sindaco che, indaffarato in molteplici questioni, di questa patata bollente ne farebbe molto volentieri a meno.

Bella soddisfazione infine per Leonardo Romitelli: il difensore classe 2008, entrando nel corso della ripresa con la Nazionale Under 17 di Roberto Chiti, ha contribuito alla vittoria della Rappresentativa under 17 al prestigioso torneo internazionale di Cava dè Tirreni. Gli azzurrini hanno battuto 2-1 la Salernitana con una rete in pieno recupero confermando di essere molto più di una promessa.