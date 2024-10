Robur con il rebus 2006. Stacchiotti-Carbè in ballo

Ancora nessuna novità in casa Robur riguardo a un possibile nuovo innesto di giocatore di movimento rigorosamente classe 2006. Con il mercato dei dilettanti che si è chiuso lunedì l’unica opzione riguarderebbe un calciatore svincolato, anche se ovviamente non è facile in questa fase trovarlo, per di più nel ruolo in cui servirebbe al Siena ovvero un terzino e possibilmente destro.

Finché non giungeranno novità in questo senso, previa autorizzazione dei nuovi proprietari svedesi logicamente, il tecnico bianconero dovrà fare di necessità virtù ovvero gestire la situazione con i due giocatori classe 2006 che sono rimasti. Tirelli rientrerà a gennaio mentre Di Gianni ha subito una lesione muscolare che potrebbe tenerlo fuori un paio di mesi.

A partire dalla sfida interna contro il Seravezza quindi il ‘ballottaggio’ sarà tra l’estremo difensore Stacchiotti, a secco di presenze nei campionati senior, e il trequartista Carbè, che domenica a Ghivizzano non ha demeritato ma il cui impiego dal primo minuto obbligherebbe la società a portare in panchina come alternativa un giocatore della Juniores.

Dando quindi per molto probabile l’esordio del terzo portiere e quindi il ritorno in panchina di Giusti, i dubbi di Magrini in vista di domenica riguardano soprattutto il quartetto di mediana. In difesa infatti potrebbe toccare ancora a Morosi (2004) e Di Paola (2005) sulle corsie e il duo Achy-Cavallari nel mezzo. A centrocampo mancherà sicuramente Bianchi, i cui tempi di recupero non sono stati comunicati ma si dovrebbero aggirare intorno al mese.

Se tornassero, come sembra, a disposizione, Masini e Lollo il centrocampo sarebbe poi composto da Mastalli e uno tra Farneti e Ricchi. In attacco torna Giannetti (nella foto), penalizzato dal problema dei 2006, insieme a Galligani.

Prosegue intanto la vendita dei biglietti per la sfida del Franchi contro il Seravezza. I tagliandi sono disponibili online su etes.it oppure nei punti vedita della Tabaccheria Chiasso Largo; del Siena Club Fedelissimi; del sottopassaggio della Lizza (domenica dalle 13); di ‘Dear Guest’ e alla statua di Santa Caterina domenica dalle 13.

Per tutti i bambini under 7 l’accesso allo stadio sarà gratuito. I prezzi: curva Guasparri intero 15 euro (ridotto 8); curva ospiti 15 (ridotto 8); tribuna coperta laterale 25 euro (ridotto 18), tribuna coperta centrale 45 (ridotto 35).

Guido De Leo