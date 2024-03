Seconda categoria. Daytona capolista aspetta Monterappoli Nella ventitreesima giornata di Seconda Categoria, le prime squadre si sfidano in incontri cruciali. Daytona e Laurenziana giocano in casa, mentre Audace Legnaia e Florence affrontano trasferte impegnative. Il Girone I vede la capolista Gallianese contro Caldine e il Sagginale in trasferta contro il Firenze Sud. Altri match interessanti completano il programma.