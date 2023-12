Seravezza impone l'1-1 alla Fezzanese: "Finalmente abbiamo battuto un colpo"

Torna a far punti il Seravezza che impone l’1-1 alla Fezzanese. A segno Bonuccelli per il momentaneo vantaggio. “Finalmente abbiamo battuto un colpo - commenta Davide Pisani -, in quella che si sta dimostrando una annata difficilissima. Abbiamo giocato bene e se non fossimo rimasti in 10 magari avremmo vinto”.

Classifica: Livorno 29; Tau Calcio 26; Montevarchi 24; Sangiovannese e San Donato T. 20; Mobilieri Ponsacco 17; Città di Pontedera 16; Fezzanese e Cenaia 14; Poggibonsi 13; Figline 10; Ghiviborgo 5; Seravezza e Certaldo 4.