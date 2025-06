Serie C: difficoltà di iscrizione per molte società, si aprono i ripescaggi

Il rammarico per non aver centrato i play-off, già grande, potrebbe crescere ulteriormente in casa Robur viste le enormi difficoltà di diverse società di serie C ad iscriversi nei tempi e modi corretti. Il termine perentorio era rappresentato dalle 23,59 di ieri sera ma già dalla mattina iniziavano a rincorrersi notizie di società nel panico. Su tutte Triestina (già fortemente penalizzata in caso di iscrizione), Spal e Brescia, alle prese con la disperata battaglia legale dopo la retrocessione d’ufficio in C. Poi c’è ovviamente la Lucchese che nonostante la clamorosa impresa sportiva con la salvezza ai playout era parsa spacciata fin da subito. Dopo le sole Acr Siena di Montanari due anni fa e Ancona l’anno scorso tornano ad essere tante le società, per giunta molto blasonate, con questo tipo di problemi segno evidente di un sistema che fa acqua da tutte le parti. La C però resterà ancora a 60 e si apriranno nelle prossime ore ripescaggi e riammissioni: la neo nata formazione Under23 dell’Inter è la prima della lista, poi sperano anche Ravenna, Reggina, Milan Futuro e le retrocesse dalla C come Sestri Levante e Caldiero Terme. Non c’è ovviamente il Siena che non entrando nella post season non fa automaticamente parte della graduatoria.