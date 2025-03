Serie C. Il Carpi in campo ad Arezzo con un tris di novità. Serpini: "Vietato abbassare ora la guardia»

CARPI"Sarebbe da pazzi scalare una marcia indietro proprio adesso". Il pilota Cristian Serpini vuole spingere sul gas del suo Carpi, atteso stasera alle 18,30 ad Arezzo dal turno infrasettimanale. Il successo sulla Vis Pesaro (foto) ha lanciato i biancorossi a -1 dai playoff e la sfida con la sesta della classe è un banco di prova per le ambizioni del Carpi. "L’Arezzo ha più qualità ma ti lascia più giocare rispetto alla Vis – le sue parole – viene da tre vittorie di fila e con Bucchi gioca sempre con 5 giocatori offensivi. La squadra sa che non può sollevare il piede dal gas dopo la bella vittoria di venerdì e mi aspetto una prestazione all’altezza". Il tecnico ha ancora molto dubbi dopo la rifinitura, svolta ieri al "Cabassi" sotto gli occhi anche del presidente Lazzaretti. "Ho ancora tante valutazioni da fare – spiega – perché Fossati non sta ancora benissimo, Amayah è Mandelli non hanno entrambi i 90’ dopo tre giorni dalla gara, farò un po’ di cambi, penso 2 o 3 novità ma ho ancora un paio di dubbi. La classifica? Abbiamo 8 gare per tagliare il nostro traguardo, poi vediamo". Programma. La 12^ di ritorno tutta oggi: alle 18,30 Arezzo-Carpi, Pineto-Milan U23, Pontedera-Pescara, Legnago-Rimini, Pianese-Spal e Perugia-Torres, alle 20,45 Campobasso-Ascoli, Vis Pesaro-Gubbio, Ternana-Sestri e Lucchese-Entella. Clas. Entella 67, Ternana (-2) 63, Torres 57, Pescara 54, Vis Pesaro 50, Arezzo 49, Pineto 45, Pianese 44, Rimini (-2) 40, Gubbio 37, Carpi e Pontedera 36, Perugia, Campobasso e Ascoli 33, Lucchese (-6) e Spal (-3) 25, Legnago, Sestri e Milan U23 23.Dal campo. Biancorossi senza Forapani, Contiliano e Tcheuna, possibili 3 o 4 novità rispetto a venerdì, con Cecotti, Casarini e Figoli dal 1’, occhio a Calanca per uno dei due diffidati Zagnoni o Panelli. Nei toscani ko Settembrini, recuperati per la panchina Renzi e Ravasio, in attacco Ogunseye o Capello. Arbitro. Il Carpi ritrova Mario Picardi di Viareggio dopo il clamoroso rigore non fischiato sullo 0-0 a Ferrara a Cortesi di settembre. Con lui oltre a quel ko 2-1 anche l’1-4 subito a Forlì con Togni in panchina in D. AREZZO (4-3-3): Trombini; Montini, Gilli, Gigli, Righetti; Mawuli, Damiani, Chierico; Pattarello, Capello, Tavernelli. A disp. Concetti, Galli, Renzi, Chiosa, Ravasio, Coccia, Bigi, Lazzarini, Ferrara, Santoro, Guccione, Dezi, Fiore, Ogunseye. All. Bucchi. CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Cecotti, Zagnoni, Panelli, Rigo; Casarini, Mandelli, Figoli; Puletto; Cortesi, Sall. A disp. Theiner, Lorenzi, Verza, Calanca, Rossini, Visani, Amayah, Campagna, Stanzani, Saporetti, Fossati, Gerbi. All. Serpini.

Davide Setti