Serie D: Seravezza in corsa per i playoff del girone E contro il Follonica Gavorrano

Ai playoff di Serie D (per quanto “inutili“ ai fini del salto in C... ma fanno blasone) c’è già sicuro da una settimana il Seravezza che li giocherà per la seconda volta nella sua storia: nella semifinale playoff del 12 maggio 2019 i verdazzurri (allora allenati da Walter Vangioni e terzi classificati in regular season) persero 3-1 in casa, ma nel match giocato al “Necchi-Balloni“ di Forte dei Marmi (al “Buon Riposo“ di Pozzi era la domenica del Palio dei Micci), contro il Gavorrano.

C’è però ancora da decidere in quale posizione il Seravezza farà questi playoff del girone E di Serie D 2024/2025. Attualmente i versiliesi sono terzi in classifica a -1 dal 2° posto del Fulgens Foligno e a +2 sul 4° del GhiviBorgo. Sia gli umbri (in casa contro il già salvo e tranquillo Poggibonsi che non gioca più per alcun obiettivo) sia i colchoneros della Media Valle del Serchio (che vanno a Sarzana con la già retrocessa Fezzanese) hanno partite ben più agevoli oggi... per cui il Seravezza potrebbe poi ritrovarsi 4° (dal 5° posto è ormai a riparo) facendo la semifinale playoff in trasferta proprio sul campo dei “cugini“ del GhiviBorgo. L’obiettivo verdazzurro invece è giocarla in casa.

Gli ultimi 90 minuti di regular season vedono questo pomeriggio il Seravezza affrontare alle 15 al “Malservisi-Matteini“ di Bagno di Gavorrano il Follonica Gavorrano, che non è ancora salvo e che da poche settimane ha cambiato la guida tecnica (esonerato Marco Masi e soluzione interna da traghettatore col preparatore dei portieri Federico Callai... in attesa del nuovo allenatore della prossima stagione che potrebbe essere Federico Vettori, neo-retrocesso dall’Eccellenza alla Promozione col Ponte Buggianese). Nel Seravezza Lucio Brando è ancora senza il suo pupillo Menghi ma ritrova Mosti dalla squalifica. Da valutare se tenere a riposo i tre diffidati Lagomarsini, Bedini e Greco. Arbitra Domenico Fabio Macrina di Reggio Calabria, con assistenti Beatrice Neroni di Ciampino e Cristiano Rosati di Roma 2.

Probabile formazione (4-3-3): 1 Lagomarsini (22 Borghini); 4 Mosti, 23 Sanzone, 3 Coly, 5 Paolieri (2006); 17 Sforzi (2005), 21 Bedini (6 Greco), 10 Bellini; 20 Bocci (2005), 9 Benedetti (C), 8 Lepri.