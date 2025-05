Tolentino in finale playoff contro K Sport: biglietti disponibili per la sfida decisiva

È la settimana più importante della stagione per il Tolentino atteso domenica dalla finale playoff contro la K Sport, in palio il pass per gli spareggi nazionali. Il match si giocherà a Montecchio per il migliore posizionamento in classifica. La società tolentinate ha rilasciato ieri le indicazioni sulle modalità di acquisto dei biglietti: "a disposizione 400 biglietti a 10 euro ed acquistabili solo in prevendita al botteghino dello stadio "Della Vittoria", fino a un massimo di quattro tagliandi per ogni acquirente. La prevendita è già attiva da ieri e proseguirà oggi". Per Marco Romagnoli, presidente del Tolentino, la partita è un’occasione enorme per la squadra. "È per noi – dice – la settimana più delicata della stagione, a Montecchio ci aspetterà una partita difficilissima, in cui dovremo solo vincere per passare il turno e andarci a giocare gli spareggi promozione". La K Sport, dopo il ko nello spareggio contro la Maceratese, avrà tanta rabbia da scaricare sul campo e proseguire la corsa verso la D. "Sapevamo come al di là del risultato dello spareggio, avremmo avuto una partita proibitiva, perché tutte e due le squadre hanno dimostrato la loro forza. Sono convinto – afferma Romagnoli – delle abilità e qualità della mia formazione e sono certo che andremo a Montecchio per fare l’ennesima grande gara della stagione, sperando di continuare a sognare". Sarà fondamentale il sostegno di tutto il popolo cremisi. "Sono convinto che i tifosi risponderanno in maniera positiva perché ci sono stati vicini tutta la stagione e lo faranno pure nella gara più importante dell’anno. Il club sta organizzando anche un paio di pullman, - conclude il presidente – cercando di agevolare con i trasporti quanti più tifosi possibili".

Marco Natalini