Tolentino in forma. Vittoria e clean sheet: "Classifica in risalita»

Terzo successo di fila per il Tolentino, e ancora una volta senza subire gol. La squadra di mister Matteo Possanzini sembra ha ingranato le marce alte e ora comincia a respirare aria di metà classifica. Peraltro, il successo nel derby di Civitanova conferma che i cremisi non hanno paura delle "grandi" del campionato: prima l’Urbino, poi i rossoblù sono finiti ko al loro cospetto. E’ il segno che la formazione sta acquisendo piena consapevolezza dei propri mezzi. "Abbiamo vinto una gara molto combattuta – dice Davide Moscati, autore del gol-partita – contro un avversario forte che nel finale poteva pareggiarla. Noi però siamo stati bravi, abbiamo stretto i denti e siamo riusciti a tornare a casa con i tre punti. I miei compagni sono stati straordinari, io ho cercato di fare del mio meglio e sono molto contento di essere riuscito a segnare il mio primo gol in campionato proprio contro la prima in classifica. Un gol risultato alla fine decisivo". Poi l’attaccante spiega come è arrivato alla marcatura: "Ero entrato in campo da pochi minuti, forse è stata la prima palla che ho toccato. Nasic ha tirato, il portiere ha respinto e io, arrivandoci in scivolata, ho ribadito in rete la ribattuta. Mi sono detto: ‘Questa non posso sbagliarla’. Ed è andata bene". Insomma, un gol pesante che rilanci ancor di più il Tolentino: "Siamo ora in una posizione di classifica migliore, che certamente rispecchia meglio i nostri valori – conclude Moscati –. I nuovi arrivati si sono inseriti bene, lavoriamo tanto con il mister durante la settimana per preparare a dovere le partite e, quando poi scendiamo in campo, siamo davvero molto carichi. Adesso dobbiamo continuare così". Domenica i cremisi torneranno a giocare al "Della Vittoria" contro l’Azzurra Colli, squadra sulla carta abbordabile: è ultima nel girone assieme a Sangiustese e Monturano Campiglione.

m. g.