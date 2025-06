Vecchie glorie del Masi Torello si riuniscono per una gara celebrativa allo stadio Villani

In occasione della fiera organizzata dalla Pro Loco, domenica scorsa le vecchie glorie del Masi Torello si sono ritrovate allo stadio Villani, la tradizionale casa dei torelli (che partecipano al campionato di Promozione) per una una gara celebrativa. C’erano i giocatori che hanno fatto la storia del club negli ultimi 40 anni, e l’evento si è rivelato un grande successo con una bella cornice di pubblico, in una piazza tradizionalmente calda e molto legata al calcio.

Particolarmente significativo il minuto di silenzio per ricordare alcuni protagonisti scomparsi, come mister Ferraresi, bomber Faveri, l’indimenticabile Ballarini, gli storici presidenti Franco Barbieri, il fratello Andrea e Bobo Barbini.

A seguire, è stata partita vera, con le due squadre che hanno giocato per vincere.

Da una parte, in maglia gialla, i protagonisti degli anni d’oro dell’Eccellenza, quali Schiavi, Masini, Mamini, Gherlinzoni, e quelli di anni più recenti come Marra, Celeghini, Tarenzi, Vicentini, Palmer padre e figlio.

Dall’altra in maglia verde, in porta l’ex professionista Brunelli, Macchia, il direttore generale attuale Graziano Quarella, tre dei protagonisti della storica promozione del campionato di Prima Categoria 2005 (Edo Barbieri, Simeon e Borghi), e poi i vari Ori e Bucchi.

Supremazia dei verdi in avvio, ma senza occasioni degne di nota. Sull’altro fronte invece i gialli si sono resi pericolosi con Gherlinzoni, Palmer junior e Schiavi. Dopo l’infortunio di Ori e una traversa colpita da Marra per i gialli, Quarella ha portato in vantaggio i verdi con un diagonale che ha sorpreso Tarenzi.

Nella ripresa gialli in avanti alla ricerca del pareggio e verdi spietati in contropiede con le reti di Borghi e Galli per il definitivo 3-0. Nel finale, chance per i gialli di accorciare le distanze su calcio di rigore, che Gatti però ha sbagliato.

Infine, tutti a tavola per il terzo tempo, un appuntamento che ha messo d’accordo tutti nel nome del grande Masi Torello.

s. m.