Vianese trionfa contro Nibbiano nei play-off di Eccellenza: sogno Serie D più vicino

NIBBIANO

0

VIANESE

1

NIBBIANO: Serena, Tambussi, Vecchi, Ababio (82’ Siaka), Castellana (73’ Borsatti), Boccenti, Lancellotti, Kenzin (73’ Ridolfi), Grasso, Vingiano (82’ Jakimovski), Minasola (82’ Franchini). A disp. Guerci, Bernardi, Brugni, Baldini. All.: Rastelli.

VIANESE: Della Corte, Martini, Silvestro, Bernabei, Mammi, Contipelli, Carrer (85’ Zinani), Vaccari, Bertetti, Malivojevic, Falanelli (80’ Pezzani). A disp.: Malpeli, Zuccolini, Mininno, Caselli, Bandaogo, Sighinolfi, Rizzuto. All.: Sarnelli.

Arbitro: Delucca di Bologna (Proetto e Zampa di Cesena).

Reti: 66’ Carrer.

Note: giornata calda; spettatori 500 circa; rec. 2’+5’. Ammoniti: Vecchi, Vingiano, Silvestro e Bertetti.

Pagina indelebile per la Vianese che tocca il punto più alto della sua storia. Sotto gli occhi del presidente Enrico Grassi, complimentato a fine gara dallo sportivo collega piacentino Valter Alberici, e del sindaco Fabrizio Corti, la matricola rossoblù di mister Sarnelli sbanca il "Bertocchi" di Piacenza battendo il Nibbiano nella finale play-off di Eccellenza.

Staccato così il biglietto per le Marche dove domenica prossima ci sarà l’andata del primo round degli spareggi nazionali contro i pesaresi del Montecchio Gallo vincitori (2-1) sul Tolentino nel campionato marchigiano. Match di ritorno il primo giugno. In caso di passaggio del turno, la squadra di Sarnelli affronterà un’altra doppia sfida. Solo allora, in caso di successo, si avrà la certezza del ripescaggio in Serie D.

Nonostante la sberla del kappao nello spareggio per la Serie D di sette giorni fa sul neutro di Fiorenzuola con la Correggese, i piacentini, cui bastavano due risultati su tre per prevalere grazie al miglior piazzamento in campionato, reggono il confronto con una Vianese votata all’attacco con l’artiglieria pesante tutta in campo e il duttile Malivojevic a cucire il gioco in mediana e a dare equilibrio. Proprio l’ex colornese recupera palla in fascia e cross per Bertetti che serve l’accorrente Carrer sulla cui conclusione è provvidenziale la deviazione del difensore Tambussi.

Dopo una fase di studio, al 19’ sterzata dell’esterno Lancellotti che calcia a giro dal limite, ma è provvidenziale il tuffo del guardiano Della Corte, ieri con la fascia da capitano, che riesce a deviare in corner mantenendo la parità.

Ancora pericoloso il Nibbiano con uno scambio in area che libera in posizione defilata il rientrante bomber Grasso la cui conclusione mancina sfiora il palo dall’altra parte.

La Vianese torna a dettare il ritmo con fitte trame di fraseggi sempre palla a terra che liberano il sinistro al limite di Falanelli parato a terra dal veterano Serena, preferito al pari ruolo Guerci. Replica piacentina con l’affondo dell’esterno Minasola sul cui cross interviene in girata Grasso, ma la sua conclusione centrale è bloccata dall’attento Della Corte.

Prima del riposo il regista Bernabei, al suo secondo play-off vinto di fila dopo la gioia dello scorso maggio in maglia arcetana, impegna su punizione Serena alla deviazione in corner di pugno.

Nella ripresa cresce la Vianese con uno spunto di Bertetti che trova pronto Serena alla respinta di pugno, ma la rete decisiva arriva a metà frazione con l’affondo di Bernabei che libera centralmente Carrer (4° sigillo), abile nel controllo e a disegnare un destro chirurgico che s’infila nell’angolino basso.

Il Nibbiano si getta in avanti inserendo anche l’altra punta Ridolfi, ma non è proprio giornata per i piacentini anche quando un’uscita di Della Corte con respinta di pugno su Contipelli sfiora la clamorosa foto che avrebbe mandato la gara agli extra time.

Dopo 6’ di recupero, scatta la festa Vianese, mentre si conferma l’allergia del Nibbiano agli spareggi contro team reggiani.