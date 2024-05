L’Uc Empolese fa bottino pieno a Cintolese. Cantini, Scappini e Taddei primi sul traguardo

Un vero e proprio trionfo quello delle squadre Esordienti e Allievi dell’Uc Empolese, conquistato sulle strade della Valdinievole nella "Giornata Azzurra" svoltasi a Cintolese, con 300 atleti presenti. La squadra biancoceleste del presidente Gianluca Chiti ha infatti ottenuto tre vittorie. La prima nella gara Esordienti 1° anno di Filippo Cantini, che ha anticipato il gruppo di qualche metro con una volata intelligente. Nei primi dieci anche Di Salvo (7°) e Toscani (9°). Addirittura arrivo in parata nella gara Esordienti 2° anno. Non c’è stata volata tra Laerte Scappini (sesta vittoria nel 2024) e Mattia Gastasini che hanno distanziato il gruppo inseguitore di quasi due minuti. Infine terzo successo in una mattinata indimenticabile per l’Allievo Bruno Jacopo Taddei, che a sei km dall’arrivo ha lasciato la compagnia del gruppo e si è presentato da solo sul traguardo di Cintolese nel Trofeo “Walter Iozzelli - Giuseppe Tofanelli“. In questa gara da segnalare tre atleti della Iperfinish di Fucecchio (Luci, Roggi e Agnini) nella Top ten, rispettivamente secondo, sesto e nono.

Antonio Mannori