Andrea Cotti lascia la Benedetto XIV Sella Cento dopo dieci anni

Le strade di Andrea Cotti e della Benedetto XIV Sella Cento si separano. Ad annunciarlo ieri una nota della società. "Durante i suoi dieci anni in biancorosso, Andrea è stato una figura fondamentale nella storia della società e nello staff tecnico biancorosso: un punto di riferimento nella crescita dei singoli giocatori e una presenza importantissima all’interno del gruppo, come ricorda il presidente Gianni Fava. A nome mio e di tutta la società – dice il presidente – desidero rivolgere un sentito ringraziamento ad Andrea Cotti per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati nel corso di questi dieci anni di intensa e proficua collaborazione. Andrea ha rappresentato un elemento fondamentale nel raggiungimento dei traguardi più significativi della nostra storia recente: dalla promozione in Serie A2 alla prestigiosa finale di Coppa Italia, fino alla salvezza diretta conquistata in questa stagione, che ci permette di continuare a competere in un campionato di altissimo livello. Auguriamo ad Andrea il meglio". Al suo posto, come vice di Di Paolantonio, si parla dell’imolese Lorenzo Dalmonte, figlio di Luca Dalmonte e attuale capo allenatore in B1 a Fiorenzuola.