A VALENCIA. Bagnaia sogna un mondiale Sprint

Tecnicamente, Pecco Bagnaia potrebbe centrare il bis mondiale già domani: con 21 punti di vantaggio, il campione della Ducati ha molte opzioni a disposizione. Sarà già sicuro del titolo vincendo domani con Martin almeno terzo, oppure arrivando secondo e Martin al massimo quinto, terzo e Martin settimo, quarto e Martin ottavo, quinto e Martin nono, sesto e Martin non va a punti.

Ma lo spagnolo è sicuro di avere carte da giocare: "Non sarà facile, ma proverò a vincere sia la Sprint sia la gara della domenica, sono in grado di farlo. 21 punti di distanza non sono tanti. Qualsiasi cosa succederà, andrà bene lo stesso". Dal canto suo Pecco allontana le preoccupazioni: "Sarebbe incredibile riuscire a vincere due Mondiali consecutivi, ma ci penserò più avanti se dovesse succedere, per adesso voglio solo concentrarmi sul lavoro in pista. Sarà importante avere Valentino qui a Valencia".

Domani la Sprint Race alle 14.55, domenica alle 15 la gara.