Moto gp, è ufficiale l’arrivo di Aldeguer in Ducati Gresini

Bologna, 28 agosto 2024 – E’ ufficiale, anche se la notizia era ormai nota da tempo. Fermin Aldeguer salirà in Moto gp e guiderà una Ducati. Il giovane pilota spagnolo classe 2005 ha firmato il suo contratto con Gresini e sarà in sella, nel 2025, a una moto con specifiche 2024. Si stringe dunque la collaborazione tra il team faentino e Ducati, che proseguirà anche nel 2026. Aldeguer affiancherà Alex Marquez e sostituirà Marc che ha firmato con Ducati ufficiale. ‘Fermin Aldeguer è il nuovo alfiere della Gresini Racing MotoGP e lo sarà per le prossime due stagioni con il Team faentino che ha definito anche il prolungamento della collaborazione con Ducati per la stagione 2026 – comunica il team - Una collaborazione sempre più stretta quella tra Gresini Racing e Ducati Corse che nel recente passato ha portato Bastianini e presto Marc Marquez a tingersi di rosso e ha fatto conquistare a Di Giannantonio la sua prima vittoria in sella alla Desmosedici GP. Ora toccherà a Fermin Aldeguer, grande protagonista delle ultime due stagioni Moto2, prendersi la scena nel box del team capitanato da Nadia Padovani, al fianco di Alex Marquez, già confermatissimo per il 2025 e 2026”.

Felice di entrare in Gresini

Il primo contatto della moto per Fermin Aldeguer avverrà a novembre con i test di Valencia, ma c’è grande fiducia che il giovane pilota spagnolo possa calarsi immediatamente nella nuova realtà, forte di un talento impressionante. “Sono molto felice di entrare nella famiglia Gresini – le parole di Aldeguer – Per me è una grande opportunità debuttare in Moto gp e lo faccio con la miglior moto della griglia. Voglio adattarmi rapidamente alla Gp 24. Non vedo l’ora che arrivi il test di Valencia. Ringrazio Nadia e Gigi per la fiducia”. Grande soddisfazione anche per Gigi Dall’Igna, che dopo l’uscita di Bezzecchi, Martin e Bastianini inserisce un giovane pilota nel mondo Ducati: “Siamo sicuri che Gresini sia la struttura ideale per accogliere Fermin Aldeguer – il suo commento – Siamo felici di continuare la nostra collaborazione con la famiglia Gresini fino al 2026, un team che ha saputo raggiungere traguardi importanti in questi anni dimostrando tutta la sua forza e professionalità”. Felicità anche in Gresini, che continua a guardare al futuro e, soprattutto, a Ducati. Il concetto di famiglia vale ancora tanto nel mondo delle corse: “La squadra si base sul concetto di famiglia ed è un grande piacere accogliere uno dei giovani più promettenti – l’accoglienza di Nadia Padovani Gresini, team owner di Gresini Racing – Sarà nostro compito proteggerlo e farlo crescere per raggiungere i risultati che ci competono. Siamo doppiamente felici anche per il proseguimento della collaborazione con Ducati fino al 2026”.

