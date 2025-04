Moto gp, Beirer (KTM): “Faremo in modo che Acosta possa rimanere”

Roma, 20 aprile 2025 – KTM prova a trattenere Pedro Acosta. Servirà, però, una moto competitiva. Ne è consapevole pit Beirer, responsabile della squadra corse, che da qui a fine anno dovrà trovare una svolta per riportare gli austriaci ai vertici. I test di Jerez, il 28 aprile il giorno dopo la gara, saranno decisivi, perché Acosta lì vorrà vedere significativi passi avanti sulla moto 2025. Il suo manager Albert Valera è stato chiaro qualche giorno fa “vedremo i test, poi valuteremo”. Su Acosta ci sono almeno tre squadre. Lo cerca Honda, che ha bisogno di un pilota di rango e Luca Marini è in scadenza, lo cerca anche Yamaha, in maniera più timida dato che c’è la pista Razgatlioglu per Pramac, e soprattutto VR46, con Vale Rossi che lo stima molto e potrebbe decidere di ingaggiare un top rider per alzare ulteriormente il livello. Insomma, Pit Beirer ha bisogno di mostrare risultati per convincere Acosta a proseguire l’avventura in KTM.

Beirer: “Lavoreremo per far sentire Acosta a suo agio”

C'è la fila per ingaggiare Pedro Acosta e KTM è sotto pressione. Da un lato c'è una moto da sviluppare per fornire al pilota di punta chance per vincere gare e titoli, dall'altro c'è la crisi economica, che ha rischiato di far sparire il reparto corse. I dubbi sugli aggiornamenti aleggiano, perché servono investimenti e il piano di rientro limita il margine di manovra, ma per Pit Beirer c'è il massimo sostegno dell'azienda per salire fino ai vertici della Moto gp. Prima missione, però, fare in modo che il predestinato continui la sua avventura: "Pedro è sotto contratto con noi e si sa che le squadre vogliono i piloti giusti – le parole di Beirer –. Dobbiamo lavorare insieme per fare in modo che Acosta si senta a su agio e voglia rimanere qui". Placate anche le voci sulla cancellazione di un test a Jerez per mancanza di fondi, tutto è stato deciso in seguito all'alluvione che non ha reso possibile una prova sul circuito spagnolo: "Abbiamo iniziato la stagione preparati e abbiamo portato pezzi nuovi, ma ancora non siamo riusciti a mettere assieme tutto il pacchetto. Poi ci sono state le voci su quel di test di Jerez, ma non abbiamo potuto farlo per l'alluvione e la pista era danneggiata". I fondi, dunque, ci sono: "Siamo preparati al futuro, stiamo ricevendo un enorme sostegno dall'azienda", la chiosa di Beirer. Prima c'è da convincere Acosta, che gode della grande stima di Valentino Rossi. La scelta in VR46 sarà difficile perché Morbidelli e Di Giannantonio sono piloti di casa e stanno facendo ottime cose, ma un talento come Pedro Acosta fa gola…Il Dottore ha parlato così: "Acosta è un grande pilota e mi piace molto, ma è presto e siamo contenti dei nostri piloti. Siamo cresciuti assieme".