Moto gp, carica Bagnaia: “Aragon pista che mi piace”

Aragon, 29 agosto 2024 – Pecco Bagnaia arriva ad Aragon da leader della classifica, forte del grande successo di Spielberg in Austria dove la Ducati ha confermato la sua schiacciante superiorità. Il duello con Jorge Martin, cinque punti di differenza, continua e appaiono loro due gli unici in grado di giocarsi il titolo fino alla fine. Enea Bastianini viaggia ancora di alti e bassi e Marc Marquez è ormai troppo staccato. Di sicuro, sono tagliati fuori gli altri marchi, comprese Aprilia e KTM che restano le prime avversarie di Borgo Panigale ma ancora distanti. Tra l’altro, nelle ultime due edizioni del gran premio di Aragon ha vinto Ducati. Nel 2021 è toccato a Bastianini, suo primo successo, mentre nel 2022 Bagnaia lo preceduto di poco. C’è poco da dire, Ducati ancora favorita.

Bagnaia: “Aragon mi piace”

Si torna ad Aragon dopo un anno di stop e un nuovo asfalto abrasivo. Per Michelin sarà dura tenere viva la gomma e la gestione farà la differenza. Ci si penserà a partire da venerdì con le prime libere. Di sicuro, Ducati arriva carica al dodicesimo appuntamento del mondiale, forte della moto migliore e degli ultimi successi con otto triplette consecutive. Un dominio totale. Bagnaia arriva con grande ottimismo in Spagna, su un circuito dove ha ottenuto la sua prima vittoria in Moto gp e dove si è sempre trovato bene. L’intenzione è provare ad allungare su Jorge Martin, ora staccato di 5 punti: “Nelle ultime gare abbiamo fatto un grande lavoro e sono molto orgoglioso – le sue parole – Sappiamo che la stagione è ancora molto lunga e dobbiamo rimanere umili con i piedi per terra, ma anche ad Aragon siamo fiduciosi di fare bene su una pista che mi piace”. Il tracciato iberico torna in calendario dopo lo stop nel 2023 e, dopo un monopolio giapponese fino al 2020, c’è stata la doppietta Ducati 2021 e 2022. Bagnaia fiducioso: “Sono contento di tornare ad Aragon, pista in cui ho ottenuto la prima vittoria in Moto gp e anche nelle ultime edizioni sono andato molto bene. Servirà continuare a lavorare concentrati mantenendo la direzione presa negli ultimi gp”. Non si arrende invece Enea Bastianini. La bestia vuole la sua seconda vittoria in stagione dopo quella di Silverstone e ad Aragon ci sono le ultime possibilità di tornare pienamente in corsa per il titolo. Anche Enea ad Aragon è sempre andato veloce: “Sono molto felice di tornare a correre ad Aragon – il suo commento – Mi sono sempre trovato bene qui e siamo stati veloci in passato. E’ una delle mie piste preferite, ma rispetto al 2022 troveremo un asfalto totalmente nuovo. Sono fiducioso di poter lottare per la vittoria”. Leggi anche - Ufficiale, Aldeguer in Ducati Gresini dal 2025