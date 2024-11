Rivoluzione mondiale. Via ai test, è già il 2025. Da Martin a Marquez il domino dei campioni

L’appuntamento con il futuro è fissato per questa mattina, ore 10, sulla pista di Barcellona. Appena il tempo per smontare la scenografia di Martinator-Terminator, pulire l’area box dai coriandoli della festa mondiale vissuta domenica sera, e in pista sarà già il 2025. E che 2025.

La giornata di test di oggi, infatti, è il super-prologo di quello che accadrà fra qualche mese, quando la MotoGp potrà riaccendere i motori dopo la pausa invernale e si presenterà al semaforo verde del Mondiale con una griglia di partenza rivoluzionata dal mercato.

Scena numero uno: il campione del Mondo, ovvero Martin, salirà sulla cugina-rivale della Ducati, ovvero l’Aprilia Rs-Gp che con il suo numero uno stampato sul cupolino si presenterà al via della nuova stagione con l’ambizione (e la possibilità) di puntare al titolo. Martin con il giro d’onore di domenica sera, alla fine del Gp della Solidarietà, è sceso dalla sua Desmosedici per non risalirci… più. Almeno per i prossimi due anni.

Oggi Martinator sarà al centro del primo briefing 2025 del team Aprilia accanto a Massimo Rivola e in compagnia dell’altro pilota che la casa di Noale ha ‘rubato’ a Ducati: Marco Bezzecchi. Per il Bez il saluto al team di Valentino, il Vr46, è stato un tuffo al cuore, ma oggi inizia un’avventura nuova di zecca. Nuova e ambiziosa per il duo Bezzecchi-Aprilia intrigato quanto quello che ha come protagonista Martin.

Andiamo al box della Ducati. Quella ufficiale. Quella dove insieme a Pecco Bagnaia, inizia l’era di Marc Marquez. Coppia d’oro quella che si è formata nel team factory di Borgo Panigale, dove l’ingaggio del campione spagnolo è stato deciso, voluto e promosso da tutti, da Gigi Dall’Igna in primis. I primi giri di Marquez sulla Desmosedici ufficiale saranno già una sorta di test per capire quale possa e potrà essere il gap fra Pecco e Marc in vista del testa a testa che nel 2025 sarà sotto riflettori della lotta mondiale. Marquez lascia il team Gresini dove ha scoperto e guidato la Ducati, dimostrandosi subito a suo agio (tre vittorie). E tenuto conto del fatto che in Gresini ha guidato la Desmo dello scorso anno (la 2023), ovvero una moto piuttosto problematica, c’è da immaginare che sulla 2024 con cui ha corso Bagnaia e Martin ha vinto il Mondiale, Re Marc potrebbe subito ottenere super tempi. Ma potrebbe salire già oggi sulla moto del 2025.

E stamani si alzerà il sipario anche sulla nuova era di Ktm, il team che ha abbracciato Enea Bastianini e Maverick Vinales. Due piloti forti, fortissimi, e con una grande voglia di rivalsa dopo stagioni non semplicissime rispettivamente in Ducati e Aprilia. Infine il team Pramac, di Paolo Campinoti. I campioni del Mondo salutano Ducati dopo 20 anni di collaborazione straordinaria per iniziare l’avventura in veste di satellite di Yamaha.

I test di Barcellona (dalle 10 alle ore 17) saranno trasmessi in diretta tv su SkyMotoGp e in streaming su Now.