"Alvaro Bautista Campione del Mondo Superbike 2023"

Alvaro Bautista firma il bis. E’ ancora lui, come un anno fa il campione del Mondo della Superbike.

Gli è stato sufficiente, come previsto, vincere gara-1 a Jerez, ultima tappa della stagioned 2023 e consegnare al team Aruba Ducati la coppa del numero uno. Il cammino di Bautista è stato micidiale con il pilota spagnolo che in 12 round, ha collezionato 25 successi sulle 34 gare totali. Tre i secondi ed un terzo posto. Sul podio in Andalusia anche i due piloti della Yamaha, il turco Razgatlioglu (l’unico che avrebbe potuto insidiare la corsa mondiale di Bautista) e Locatelli.