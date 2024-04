Austin, scintille e mercato. Martin: "Ciao Pramac». E in pista vola l’Aprilia

Pista e mercato. Presente e futuro. Tutto questo sul palcoscenico della pista di Austin, in Texas, dove la MotoGp vivrà un weekend dal pronostico complicato. Molto complicato.

Non che – andando subito nella direzione degli affari per la stagione 2025 – la situazione mercato sia più facile. Macchè. Tutta colpa di Fabio Quartararo che dopo aver (ri)firmato il suo contratto con Yamaha, ha di fatto mescolato le carte che coinvolgono un pacchetto di colleghi e di team che entro il Mugello (il prossimo 2 giugno) dovrebbero completare la griglia della stagione che verrà.

I piloti al centro degli affari sono tre big (Bastianini, Martin e Marc Marquez), seguiti da un possibilissimo outsider, Andrea Iannone che già al termine di questa sua stagione nel Mondiale Superbike, pare candidato tornare in MotoGp. Poi ecco le case motociclistiche con Yamaha pronta a trovare un accordo con Pramac, dunque, più lontana dal rinnovo con Ducati.

Che cosa accadrà? Martin è andato giù piuttosto duro quando si sono accese le luci di Austin: "Yamaha con Pramac? Io in ogni caso, il prossimo anno non sarò lì...", ovvero nel team satellite di Borgo Panigale. Come dire: o Martin sale e va ad affiancare Bagnaia, oppure Jorge potrebbe diventare pilota Aprilia. Aprilia che a sua volta andrà a tentare Bastianini, nel caso continuassero le perplessità su una sua conferma nel team factory delle Rosse.

Tutto questo, mentre fra gli spifferi del mercato 2025 continuano a soffiare anche l’idea di un’accoppiata in Ducati ufficiale fra Bagnaia e Marquez.

Ieri, intanto, giornata di prove libere in attesa delle qualifiche e della Sprint di oggi. Al mattino il più veloce è stato Vinales a conferma che Aprilia ha ormai il passo da numero uno. Velocissimo anche Martin con la prima Ducati (Pramac) e di nuovo sul podio virtuale il giovanissimo Acosta con la sua Ktm GasGas.

Classico venerdì di messa punto (e senza caccia al tempo) per Bagnaia che ha chiuso fuori dalla top ten (undicesimo), mentre la pista del Texas stuzzica Bezzecchi con la Ducati del Vr46 (quinto), subito dietro un ottimo Bastianini. Da rivedere Marc Marquez (ottavo) con la Ducati Gresini.

Il programma. Oggi (17.30) le ultime libere della MotoGp; qualifiche MotoGp alle 17.50 e 18.15; Sprint Race alle ore 22. Tutti orari italiani. Diretta tv su SkayMotoGp e in streaming su Now.