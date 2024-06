Bagnaia rock azzurro, e il Mugello canta

dall’inviato

I Kiss e poi l’Inno di Mameli. Sì, sul filo fra il sacro e il profano, ma la festa del Mugello è stata una festa senza limiti. Inevitabile dopo l’overdose di sensazioni forti confezionate da Bagnaia e da Bastianini. Primo e secondo. Doppietta da brividi per la Ducati campione del Mondo. Doppietta rafforzata dallo strapotere delle Desmo che si sono prese anche le altre due posizioni: terzo posto con la Pramac di Martin e quarto con la Gresini di Marquez.

Bello, tutto bello e con una sceneggiatura perfetta. Che ha accompagnato la gara incorniciata da Bagnaia (partenza geniale e fuga vincente) e quella tutta grinta e cattiveria di Bastianini, alla festa rock accesa da Pecco quando ha preso la chitarra e si è trasformato da frontman dei Kiss, insieme a un gruppo di amici, accendendo la festa con gli oltre 80mila presenti ieri sulle colline del circuito toscano. Una festa per le Rosse, ma colorata di azzurro. L’azzurro che Ducati aveva scelto per portare al Mugello.

"Grazie, grazie a tutti". Sì, Pecco sembra davvero una rockstar, quando dopo aver schitarrato come i Kiss e poi cantato a squarciagola l’Inno di Mameli, si rivolge al suo popolo. "È stato tutto bellissimo. Tutto perfetto. Tutto forte e magico".

Le immagini del Gp corrono alle sue spalle. Si rivede la sua partenza da applausi. "Che poi era l’unico modo _ continua Bagnaia _ per tenere dietro Martin. Per poter avere la sicurezza di batterlo".

Missione compiuta. Fra gli applausi della gente, il boato da stadio che accompagnava i suoi passaggi sotto la curva Ducati. Missione compiuta anche sul palco rock del suo Mugello, quando Gene Simmons, bassista e cantante del Kiss, aveva in qualche modo voluto partecipare allo show di Pecco con un post social piombato al box Ducati prima della gara.

Bagnaia numero uno e accanto a lui, Bastianini. Graffiante e irriverente, Enea ha messo la firma su un secondo posto che lo rimette in gioco anche nel domino da cui dovrà uscire il nome del futuro compagno di Pecco. "Normalmente non dovrei essere felice per il secondo posto _ dice _. Ma questa volta è tutto diverso. La doppietta del Mugello è stata la tempesta perfetta".

La grinta e poi il cuore, di Bastianini. La dedica della prodezza al Mugello è per il suo cane… "morto una settimana fa, ho pensato a lui…".

Ancora emozioni forti, mentre la festa sotto il podio coinvolge anche Martin che però non ha digerito il sorpasso proprio di Bastianini. "Ho corso come un principiante, come un rookie…" sussurra mentre Pecco continua a sentirsi un po’ Kiss e tanto campione del Mondo.