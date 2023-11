Bagnaia scatta: c’è il matrimonio dopo il Mondiale

No, non ditegli che il Gp del Qatar è il suo primo match point per il Mondiale, perché Bagnaia non la pensa così. "No, il weekend non sarà decisivo – giura Pecco –. Il campionato si risolverà a Valencia...". Calcoli o scaramanzia? Chissà, ma di sicuro i numeri dicono questo: oggi Bagnaia ha un vantaggio di 14 punti sul pilota Pramac, Martin. Se fra Sprint e gara, Pecco dovesse riuscire ad aggiungere al distacco altri 23 punti, il Mondiale 2023 sarà suo. Non facile, ma possibile.

Parola a Martin. "Se dovessi accorgermi che qualche altro pilota Ducati dovesse dare una mano a Bagnaia? – chiede –. Io dovrò comunque dare il 200 per cento, ottenere il massimo, sbagliare niente. Ma sia chiaro che ho la possibilità di battere tutti".

Il duello, insomma, è entrato nella fase più spettacolare e intrigante. Così, anche per abbassare un po’ la tensione, ecco il gioco a cui si sono sottoposti Bagnaia e Martin prima di tuffarsi (oggi) in pista. Domanda per entrambi: qual è la prima cosa che faresti, una volta diventato campione del Mondo?

Martin: "Scomparire. Davvero svanireI nel nulla per qualche settimana. Magari insieme alla mia famiglia. Ma niente luci, niente pressioni, niente di niente".

Più articolato invece il progetto di Pecco: "Mi metterei a lavoro per organizzare e organizzarmi meglio in vista del matrimonio. Sto cercando di farlo, ma da settimane devo cercare di fare bene anche... altro". Ogni riferimento alla corsa al titolo mondiale non è casuale.

Il programma. Oggi (ora italiana), dalle 12 via alle prove libere. MotoGp alle 13.45 e alle 18. Domani (ore 13.40 e 14.05) le qualifiche della MotoGp; Sprint Race alle ore 18. Domenica, le gare: ore 15, Moto3; ore 16.15, Moto2; ore 18, MotoGp. Diretta SkyMotoGp e streaming Now.