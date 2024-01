Bagnaia solo quinto con 5. Marquez è il Paperone dei piloti. Nel 2023 ha preso 12,5 milioni

L’ingaggio è stato di quelli da numero uno. Sì, anche se il 2023 di Marc Marquez è stato tutt’altro che positivo e soprattutto si è chiuso con un addio alla vecchia e cara Honda.

Fatto sta che nessuno, fra i piloti della MotoGp, nella scorsa stagione ha guadagnato quanto lui, Paperon Marquez. Ingaggio da 12,5 milioni a stagione.

Chissà se Re Marc sarà ancora al primo posto negli stipendi della stagione che sta per iniziare, quella del suo sbarco in Ducati, nel team Gresini.

Alle spalle di Marquez, un altro spagnolo, ovvero Viñales, top-ride dell’Aprilia che insegue Paperone con i suoi 10 milioni in 12 mesi. Quindi, sul terzo gradino del podio, un’accoppiata assolutamente sorprendente visto il rendimento avuto dai due piloti nel Mondiale finito lo scorso novembre: 6 i milioni (ovviamente a testa) che Honda ha garantito a Mir e Yamaha a Quartararo.

Così, per trovare Pecco, numero uno al Mondo in pista per due campionati di fila bisogna scendere un altro gradino (quinto ingaggio per peso economico) nella tabella dei redditi 2023: Bagnaia ha avuto uno stipendio di 5 milioni di euro. Giusto riconoscimento a quel numero uno stampato sulla carena e che risalta ancora di più se paragonato allo stipendio di Enea Bastianini (375mila euro stagionali).

Bagnaia ha vinto il Mondiale su Martin. E quanto ha guadagnato lo spagnolo della Ducati del team Pramac? Un milione ’secco’, esattamente come Alex Marquez nel team Gresini che sicuramente – nel 2024 – verrà battuto dal fratello Marc.

Bisogna scendere in basso per trovare gli ingaggi dei due piloti del team Mooney-Vr 46. Luca Marini ha chiuso il 2023 con 300mila euro, Marco Bezzecchi con 250mila. Di sicuro, il salto in Honda del fratello di Valentino farà guadagnare diverse posizioni nella classifica dei contratti del’anno 2024.

Fra i ricconi (ma con un rendiomento basso basso) del 2023 vanno messi anche Pol Espargaro (Gas Gas) con 3,5 milioni di euro e poi Jack Miller (Ktm) e Franco Morbidelli (Yamaha) con un ingaggio di 3 milioni di euro a testa.

Chiusura per l’altra guida Aprilia, Aleix Espargaro: 750mila euro il suo stipendio 2023.