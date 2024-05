Bagnaia, Sprint da incubo. Pecco giù all’ultimo giro. Espargaro pigliatutto

Pecco si butta via. Mancavano appena una manciata di curve per impennare la sua Ducati e salutare la vittoria della Sprint, a Barcellona. Mezzo dell’ultimo giro era già andato, ma Bagnaia ha visto scivolare via l’anteriore ed è ruzzolato giù. Incredulo, arrabbiato, choccato dalla conferma (diretta) che per lui la pista del Montmelò è maledetta. Addio vittoria e appuntamento con la (buona)sorte rinviato ad oggi, in gara, per sfruttare al meglio la posizione della prima fila (secondo tempo) in compagnia di Espargaro (Aprilia) e Fernandez (Aprilia ’satellite’ del team Trackhouse).

Già, Espargaro e Fernandez entrambi protagonisti anche nella Sprint. Aleix l’ha vinta, trasformando il secondo posto che aveva alle spalle di Pecco, in un giro d’onore sulla pista di casa. Fernandez, invece, proprio come Bagnaia, si è buttato via, scivolando nella ghiaia esattamente quando comandava la Sprint. Film poi replicato anche da Binder (Ktm): testa della gara, passo vincente, moto che finisce a terra e addio sogni.

Il resto della Sprint, trionfo Aprilia a parte (Espargaro ha conquistato il miglior tempo al venerdì, pole e appunto la Sprint), lo hanno fatto Marquez e Acosta. Marc, secondo, ha messo la firma su una gara capolavoro con la Ducati del team Gresini. Partenza con mega-handicap dalla posizione numero 14 e rimonta da sballo. Marquez ha concretamente la possibilità di inserirsi nella lotta per il titolo 2024. Quindi altro podio per baby Acosta e la sua Ktm. Pedrito è stato irriverente contro i big, li ha attaccati e messi in seria difficoltà nella prima parte della Sprint, poi ha pagato qualcosa, ma alla fine (complice ovviamente anche il tris di ritiri, Fernandez, Binder, Bagnaia) ha incassato un podio meritato. E il leader del Mondiale, Martin (Pramac)? In qualifica ha pagato a caro prezzo una caduta e quindi per trovarlo sulla griglia di partenza bisogna scendere alla terza fila. Nella Sprint ha centrato la quarta posizione, per niente male, viste le difficoltà messe in fila dallo spagnolo sulla pista di Barcellona.

