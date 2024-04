Binder butta giù Pecco: scintille. Sprint matta a Jerez, 12 cadute

E’ stata una Sprint da matti. Vinta da Martin, è vero, che quindi si conferma pilota da battere con la sua Ducati Pramac nella caccia al Mondiale. Ma l’exploit di Jorge passa assolutamente in secondo piano quando si snocciola il numero dei piloti caduti sull’asfalto bagnato-non bagnato-umido di Jerez: 12.

Ora, sia chiaro, le cose sono andate in modi comunque diversi. Prendiamo il crash di Bagnaia (f. Instagram @motogp) : giro numero 2, entrata assurda di Binder con tanto di disarcionamento di Pecco che ruzzola fuori. Nero, nerissimo, arrabbiato contro il rivale di Ktm, e anche con la direzione gara che ha classificato l’azzardo di Binder come "incidente di gara". Si va alla parte finale della Sprint, quando in un paio di giri a volare fuori (su un asfalto che sembrava diventato una lastra di ghiaccio) sono stati prima, Binder, Alex Marquez e Bastianini. E poi, una manciata di curve dopo Marquez (che stava dominando la gara dopo aver passato di prepotenza Martin) e quindi Vinales. Tutti giù per terra. Incredibilmente.

Sul podio, con Martin, applausi per il giovane Acosta (Ktm) e nonno Pedrosa che Ktm ha voluto come wild card in Spagna e che (con la penalizzazione della Yamaha di Quartararo, terzo sotto la bandiera a scacchi), ha risalito la posizione.

Duro il commento di Bagnaia. "A Binder si era chiusa la vena poco prima per un sorpasso a Marquez, poi ha iniziato a cercare di rimontare posizioni, fino a quando, nel sorpasso su di me e Bez ha voluto provare a passare dal cordolo e c’ho rimesso io".

Pecco sferra poi il suo attacco alla Sprint. "La Race sembra mandare fuori di testa i piloti – dice –. In tanti fanno cose diverse rispetto a quelle che fanno in gara. Cambiano direzioni, cercano passaggi impossibili... Davvero non capisco".

Che cosa accadrà oggi? C’è da aspettarsi una super prestazione di Marquez che vuole portare il team Gresini al successo. Marc ha firmato una pole straordinaria, su Bezzecchi con la Ducati del team Vr46 di Valentino. Con loro in prima fila, Martin, mentre Bagnaia è costretto in terza fila nella casella numero sette.

Il programma. Oggi alle 9.40 warm up, poi le gare: ore 11 Moto3; ore 12.15 Moto2, ore 14 MotoGp. Tutti in diretta su SkyMotoGp e in streaming su Now.