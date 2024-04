Corrida Jerez. Martin e Viñales: attacco a Pecco

Tutto pronto per la corrida di Jerez. Inevitabile, visto che si parla del Gp di Spagna.

Sì, il weekend che riporta il Mondiale in Europa, sarà esattamente una corrida. Difficile puntare il dito nella direzione di un favorito e ancora più complicato cercare di interpretare il valore di questa gara in chiave mercato, con le ultime caselle dei team per il 2025 che andranno a riempirsi fra questo fine settimana e il Mugello (2 giugno).

Cominciamo da Pecco. "Sono felice di correre qui – sottolinea subito –. Questa è una delle piste dove ho fatto davvero tante buone cose e che mi piace. Certo, con la moto dobbiamo mettere ancora a punto un paio di cose prima di...". Prima di promettere la vittoria, in gara come nella Sprint. Domanda: Bagnaia non è preoccupato di come gli altri, possono già allungare un pò? "Il ritardo, per adesso – la riposta – non mi preoccupa. Per adesso, appunto...". Come dire che massimo ancora un paio di gare di attesa e Pecco vorrà sedersi sulla Desmo 2024 migliore. E soprattutto vincenti.

Pecco, dunque, dovrà guardarsi bene e con attenzione dall’assalto del pacchetto di piloti spagnoli che nella corrida di casa loro, promettono scintille già da oggi nelle libere. Nell’ordine: Martin (Ducati Pramac) non si nasconde: "Ho voglia di fare bene. Ho voglia di portare in alto questa moto. Ho voglia di...". Pensare anche al futuro che per Martin sarà o su una Desmo ufficiale proprio accanto a Bagnaia, oppure chissà dove.

Da Martin a Vinales. "L’Aprilia ha dimostrato – sono parole di Batman – di essere vincente. Quello che abbiamo fatto a Austin vale tantissimo. Ora sono qua per cercare e darmi conferme".

Quindi il giovanissimo Acosta. Spagnolo che studia da numero uno e che a Jerez non ha ancora corso una gara di MotoGp. "Sarà bellissimo – sorride – e non vedo l’ora. Qui sono a casa e Ktm a Jerez ha sempre fatto ottime cose".

C’è infine Marc Marquez (Ducati Gresini) che da queste parti è intoccabile. E che il mercato sembra portare in Aprilia.

Il programma. Oggi dalle ore 9 via alle prove libere; MotoGp alle 10.45 e alle 15. Tutto in diretta tv su SkyMotoGp e in streaming su Now.