Crisi KTM, Hamilton pronto a intervenire, Beirer: “Contatti proficui”

Bologna, 26 dicembre 2024 – Lewis Hamilton pronto a entrare nel magico mondo della Moto gp. Da tempo il campione inglese, che il prossimo anno guiderà una Ferrari al fianco di Charles Leclerc, vorrebbe entrare nel motomondiale con un team di sua proprietà, anche per dare un segnale in termini di uguaglianza e parità visto che il motorsport è un mondo comandato e guidato da bianchi, così la recente crisi di KTM può aprire una possibilità immediata. L’azienda austriaca cerca infatti investitori e Hamilton sarebbe pronto a dare una mano per consentirle di rimanere in Moto gp, anche se il piano per salvare la casa madre dal fallimento prevedeva l’uscita dai campionati del motomondiale. Nei giorni scorsi KTM ha nuovamente confermato la sua presenza in griglia per il 2025 e i discorsi con Hamilton sarebbero in stato avanzato.

Hamilton: “Sono interessato alla Moto gp”

La casa madre di KTM versa in condizioni disastrose, con un debito di quasi 3 miliardi e un piano di insolvenza in mano a tribunali e creditori. Nell’ultimo incontro con i creditori alpini, che si sono riuniti sotto una unica sigla, è stato stilato un piano di sopravvivenza e riduzione dei costi, con annessa uscita programmata dalle corse motociclistiche, in particolar modo nel motomondiale e in tutte le classi, ma per ora KTM ha ribadito la sua intenzione di correre nel 2025. Potrebbe allora arrivare Lewis Hamilton a soccorrere la casa austriaca, dato che KTM sta cercando investimenti per rimanere nel motorsport e staccarsi dalle difficoltà della casa madre. Il campione inglese era stato chiaro nell’ultimo gp stagionale di Abu Dhabi: “Ho in mente novi progetti, sono per l’uguaglianza tra bianchi e neri e il primo passo è stato investire nei Broncos. Ho sempre amato la Moto gp e sono interessato alla crescita di questo sport”. E siccome a KTM servono investitori, per poter allestire la stagione 2025, ecco che la figura di Hamilton può diventare salvifica in un momento di forte crisi e permettere quattro moto sulla griglia, due ufficiali e due con il team Poncharal.

Le trattative in atto sono state confermate dal boss del reparto corse KTM Pit Beirer: “Ci sono stati contatti molto interessanti con il management di Hamilton, lui è interessato alla Moto gp ed è interessato ad avere un suo team”, le sue parole a Speedweek. Prima di Natale, infatti, con una nota ufficiale, l’azienda ha confermato l’intenzione di continuare in Moto gp e che è partita la ricerca verso nuovi investitori per garantire continuità e reperire le risorse fondamentali alla prosecuzione del progetto. Pedro Acosta, tramite il suo agente, si è definito preoccupato e anche Enea Bastianini, che ha firmato in estate, ignaro della situazione, vuole capire la possibile linea di sviluppo della moto, aspetto fondamentale per avere competitività rispetto a Ducati, che già sta dominando. Tenere il passo delle migliori, c’è anche Aprilia con Jorge Martin e le giapponesi, con le concessioni, possono migliorare, sarebbe impossibile senza un piano di investimenti per far progredire la moto nel corso della stagione. Hamilton, che guiderà una rossa quattro ruote, potrebbe dunque diventare rivale di una rossa a due ruote.