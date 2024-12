Dall’Igna ha due assi nella manica. "Marquez in Ducati, che emozione. Lui e Bagnaia sanno come si vince» Il direttore generale della Squadra corse di Borgo Panigale accende i riflettori sul Mondiale che verrà "Difficile far meglio dei 14 podi completamente nostri del 2024. Un’esaltazione di tutto il lavoro fatto".