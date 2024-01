DOMANI a campiglio. Bagnaia e la Rossa al via sulla neve

Appuntamento sulla neve, come un anno fa, dopo il primo Mondiale firmato, Pecco Bagnaia.

Domani mattina (10.30) il team Ducati alzerà il sipario sulla stagione 2024 a Madonna di Campiglio, con la prima giornata di "Campioni in Pista".

Toccherà a Bagnaia ed Enea Bastianini presentare la nuova moto, ovvero la Desmosedici Gp24 che debutterà in pista il primo giorno di febbraio, a Sepang, in Malesia, con la sessione ufficiale dei test organizzati da Dorna in vista del via al Mondiale.

E a Madonna di Campiglio, subito dopo la presentazone del team Ducati di MotoGp, saranno svelate anche le nuove moto che affronteranno il Mondiale Superbike con il Team Aruba. I piloti saranno, il campione Alvaro Bautista e Nicolò Bulega.

Obiettivi e idee chiare, quelle di Ducati e Ducati-Aruba, mettere la firma anche sul titolo 2024.

