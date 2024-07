Dopo la partenza di Pramac: avrà una moto 2025, chance per Di Giannantonio. Svolta Ducati, il VR46 sarà primo team satellite

Destinazione Sachsenring per il Mondiale. Ma l’attesa per il Gp di Germania sarà tutta all’insegna del futuro. Inevitabile dopo le voci inglesi di un interessamento di Lewis Hamilton all’acquisto del team Gresini, il ‘sondaggio’ fatto da uomini vicini al campione della F1. Non solo: il fine settimana tedesco potrebbe portare anche la notizia della promozione del team VR46 a team satellite ufficiale del Ducati factory. La squadra di Valentino Rossi (foto), insomma, prenderà posto e ruolo del team Pramac che ha abbracciato il progetto Yamaha. Tutto questo con una novità rispetto alla ‘vecchia’ ripartizione delle Desmo. Al VR46, infatti, dovrebbe andare una solo Desmo 2025 (come quelle su cui saliranno Bagnaia e Marquez), mentre la seconda moto sarà una Desmo 2024. Questo potrebbe convincere Di Giannantonio a non fare come Bezzecchi, restando con Rossi, ed evitare il corteggiamento di Yamaha.

Riccardo Galli