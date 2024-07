Orari MotoGp Germania, Sky e Tv8: dove vedere in diretta il Gran premio

Uno straordinario e imbattibile Pecco Bagnaia ad Assen. Tripletta per il numero uno con pole position, e record della pista, vittoria in Sprint Race e vittoria in gara lunga. Punti importanti per Pecco che ha accorciato da un solido Jorge Martin, due volte secondo, a soli dieci punti di distanza. Il circus ora si sposta al Sachsenring dove lo spagnolo proverà a reagire su un tracciato che ama, ma attenzione anche a Marc Marquez che in Germania è imperatore dopo ben otto successi consecutivi dal 2013 al 2021. E’ anche l’ultima possibilità per Pedro Acosta di diventare il più giovane di sempre a vincere un gran premio in top class. Il Motomondiale ci arriva ancora con la superiorità Ducati ma anche con una Aprilia di nuovo in risalita, confermandosi seconda forza del campionato e meglio di una KTM in calo. Brillano anche i piloti italiani oltre Bagnaia, con buone cose da Bastianini e Di Giannantonio, mentre Marco Bezzecchi proprio non riesce a trovare feeling con la Desmosedici 2023. Timida, timidissima, la risalita di Yamaha con Quartararo, c’è ancora lavoro da fare, dura, durissima, quella di Honda che è ancora in fondo allo schieramento.

Circuito

Le gare di auto e moto si sono tenute su strade pubbliche chiuse nell'area intorno alla città di Chemnitz, in Germania, fin dagli anni Venti e si sono svolte fino al 1990. Tuttavia, è stato deciso che il percorso di cinque miglia attraverso un'area così densamente popolata non era più adatto e nel 1996 è stato costruito un nuovo circuito a cinque miglia a ovest di Chemnitz. Sebbene sia utilizzato principalmente come centro di addestramento per piloti e stazione di sicurezza per il trasporto stradale, il Sachsenring ha ospitato per la prima volta la MotoGp nel 1998 e da allora sono stati apportati molti miglioramenti, tra cui un drastico miglioramento del tracciato nel 2001. Le numerose curve strette lo rendono uno dei circuiti più lenti del calendario, ma non mancano mai le gare ravvicinate. Tracciato totalmente sbilanciato da un lato con 10 curve a sinistra e solo 3 a destra, caratteristica tutta la parte centrale che va da curva 4 a curva 10 in cui si sta in piega a sinistra fino al cambio di direzione che porta nella discesa verso curva 12, una delle poche possibilità di sorpasso. In MotoGp si percorreranno 23 giri per un totale di 110 chilometri.

La situazione in classifica

In vetta c’è ancora Jorge Martin, promesso sposo nel 2025 ad Aprilia, con 200 punti totali, davanti a Pecco Bagnaia con 190 mentre Marc Marquez è più staccato a 142 braccato alle spalle da Enea Bastianini quarto a 136. La prima non Ducati è l’Aprilia di Maverick Vinales in quinta posizione con 118 punti, seguita dalla Gas Gas di Pedro Acosta con 101 punti e dalla KTM di Brad Binder settima a 99. Nella classifica costruttori, manco a dirlo, comanda Ducati con 278 punti davanti ai 155 di Aprilia, i 153 di KTM e con le giapponesi staccatissime con Yamaha a quota 43 e Honda a quota 22. Per quanto riguarda i team, invece, comanda Ducati Lenovo con 326 punti davanti a Prima Pramac con 238 e Gresini Racing con 210, tutte equipaggiate Ducati, mentre Aprilia Racing è quarta con 199 davanti al VR 46 a quota 135.

Precedenti

Si corre ininterrottamente al Sachsenring dal 1998 quando vinse Mick Doohan, seguito dai successi di Kenny Roberts Jr, Alex Barros e Max Biaggi. Prima vittoria per Rossi nel 2002, il Dottore in totale ne ha vinte 4, ma dal 2010 è un monologo spagnolo, prima con la tripletta di Dani Pedrosa e poi con le otto vittorie consecutive di Marc Marquez interrotte da Fabio Quartararo nel 2022. L’anno scorso, invece, doppietta di Jorge Martin con vittoria sia in Sprint Race sia in gara. Per Bagnaia ci furono due secondi posti.

Programma del weekend

Venerdì 5 luglio

Moto E Practice 1 ore 8.30

Moto 3 Free Practice ore 9.00

Moto 2 Free Practice ore 9.50

MotoGp Free Practice 1 ore 10.45

Moto e Practice 2 ore 12.25

Moto 3 Practice 1 ore 13.15

Moto 2 Practice 1 ore 14.05

Moto gp Practice ore 15.00

Moto E Qualifiche 1 ore 17.05

Moto E Qualifiche 2 ore 17.25

Sabato 6 luglio

Moto 3 Practice 2 ore 8.40

Moto 2 Practice 2 ore 9.25

Moto Gp Free Practice 2 ore 10.10

Moto Gp Qualifiche 1 ore 10.50

Moto Gp Qualifiche 2 ore 11.15

Moto E Gara 1 ore 12.15

Moto 3 Qualifiche 1 ore 12.50

Moto 3 Qualifiche 2 ore 13.15

Moto 2 Qualifiche 1 ore 13.45

Moto 2 Qualifiche 2 ore 14.10

Moto Gp Sprint Race ore 15.00

Moto E Gara 2 ore 16.10

Domenica 7 luglio

Moto Gp Warm Up ore 9.40

Moto 3 Gara ore 11.00

Moto 2 Gara ore 12.15

Moto Gp Gara ore 14.00

Dove vederlo in tv

Come sempre sarà Sky Sport a trasmettere integralmente tutto il weekend di gara tra i canali Sky Sport 1, 201, e Sky Sport Moto gp, 208. In streaming su Sky Go e Now Tv. Telecronache di Rosario Triolo e Mattia Pasini per Moto 3 e Moto 2 e di Guido Meda e Mauro Sanchini per la MotoGp. Per quanto riguarda la tv in chiaro, Tv 8 trasmetterà live qualifiche e sprint race al sabato, mentre le gare della domenica saranno in differita con questi orari: Moto 3 ore 14.05, Moto 2 ore 15.20 e Moto gp ore 17.05. Ancora grande spettacolo per gli appassionati di motori.

Leggi anche - MotoGp, Pecco re di Assen