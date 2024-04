Dovizioso operato dopo l’incidente: “Intervento riuscito”, parte la riabilitazione

Sassuolo (Modena), 12 aprile 2024 – "Sono stato trasferito al Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo. Ieri il professor Porcellini e la sua equipe hanno sistemato la frattura della clavicola destra con l'inserimento di una placca e ricostruito il legamento acromion claveare. È stata un'operazione lunga, ma perfettamente riuscita".

Andrea Dovizioso dalla sua pagina Instagram aggiorna i suoi tifosi dopo l'incidente di martedì mentre si allenava su una pista di cross a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. Immediati i soccorsi, con Dovizioso che è stato trasportato in emergenza in elisoccorso all'ospedale fiorentino di Careggi prima del trasferimento a Sassuolo.

"La strada da percorrere sarà tosta, ma, ancora una volta, ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi stanno facendo sentire il loro supporto. È pura energia. Vi aggiornerò nei prossimi giorni". Poi un ps rivolto all'amico Petrucci, pure lui vittima di una brutta caduta in allenamento: "'Le cose o si fanno bene o non si fanno', vero?".