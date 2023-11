Ducati, Martin nel team ufficiale al posto di Bastianini? Pernat: “No, abbiamo conferma"

Bologna, 4 novembre 2023 - Potrebbe esserci un clamoroso ribaltone nel team Lenovo Ducati nel 2024? La stampa spagnola parla di una possibile idea di una promozione per Jorge Martin dal team Pramac a quello ufficiale, forte di un campionato disputato ai vertici e con la chance di vincere il titolo del mondo. A farne le spese sarebbe Enea Bastianini, promosso proprio a discapito dello spagnolo un anno fa dopo una bella stagione nel team Gresini. Ma c’è un accordo, ci sono delle clausole e Ducati dovrebbe sborsare tanti soldi per portare a termine la rivoluzione. Secondo As l’idea è in pista, ma l’agente di Bastianini, ovvero Carlo Pernat, per ora chiude prepotentemente la porta.

C’è un accordo scritto ad agosto

Se l’anno scorso Enea Bastianini è stato superlativo, lottando per il titolo quasi fino alla fine con la moto ‘vecchia’ del team Gresini, Jorge Martin ha invece vissuto una stagione di alti e bassi e così Ducati scelse di comporre una squadra tutta italiana promuovendo Enea al fianco di Bagnaia al posto di Jack Miller, trasferitosi in KTM. Martin ha però risposto da campione nel 2023 tenendosi in lotta per il titolo a tre gare dalla fine con soli tredici punti di ritardo da Bagnaia nonostante due errori tra Indonesia e Philip Island. E allora non sarebbe impensabile un ribaltone interno, invertendo per il 2024 la decisione dell’anno scorso: Martin in Ducati ufficiale al posto di Bastianini. Lo scenario non è sfuggito alla testa spagnola As e nemmeno al dirigente di Pramac Fonsi Nieto: “Potrei dare molte risposte su questa pista - le sue parole riportate da Formula passion - La prospettiva mi rende triste ma anche felice. In questo momento Jorge merita la moto che vuole dal paddock, è il più ambito di tutti”. E anche il team manager Gino Borsoi non ha potuto escludere l’ipotesi: “Non so cosa succederà, ma se succederà è perché lo avrà meritato”. Chi invece chiude la porta in maniera netta è Carlo Pernat, il manager di Bastianini. Stagione sfortunata per la 'bestia' tra infortuni e poco feeling con la Desmosedici ufficiale. Ma ad agosto, secondo l’agente, Ducati ha confermato in maniera scritta il pilota per la prossima stagione: “Ad agosto abbiamo avuto conferma scritta e stiamo già parlando con Dall’Igna per la squadra 2024. E’ tutto deciso”, il suo commento a riguardo. Intanto c’è la lotta mondiale 2023 e Martin potrebbe diventare il primo pilota dai tempi di Valentino Rossi in 500 a vincere un titolo mondiale con una squadra clienti. La sfida con Bagnaia riparte il prossimo fine settimana a Sepang in Malesia, poi al Qatar dal 17 al 19 novembre e la consueta grande chiusura a Valencia dal 24 al 26 novembre. Tredici i punti di vantaggio per Pecco su Martin ma con sei gare totali da disputare considerando anche le Sprint Race. Spettacolo, come sempre, assicurato.

MANUEL MINGUZZI