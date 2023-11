MotoGp, Di Giannantonio verso la Honda: potrebbe essere il sostituto di Marquez

Bologna, 1 novembre 2023 – “Proprio adesso che mi stavo divertendo mi tolgono il giocattolo”, il commento di Fabio Di Giannantonio dopo il podio a Philip Island, che ha fatto seguito al quarto posto in Indonesia a Mandalika. Poi Buriram, dove è andato un po’ più piano ma ha comunque ottenuto un piazzamento in top ten. Sulla sua Ducati Gresini salirà Marc Marquez, scelto dal team italiano per assaltare il titolo del mondo e ridargli la felicità di correre per qualcosa di importante. E lo farà assieme al fratello Alex. Per Di Giannantonio dunque si chiudono le porte di Ducati, ma potrebbero aprirsi quelle di Honda per restare in MotoGp.

Il manager sta parlando con HRC

E allora c’è una chance per il venticinquenne pilota italiano di rimanere in MotoGp. L’approdo di Marquez in Ducati Gresini sembrava aver chiuso ogni possibilità, dato che praticamente tutte le moto erano occupate e lo stesso Di Giannantonio aveva aperto alla possibilità di trasferirsi in altra categoria, ma nelle ultime settimane si sono intensificate le trattative con Honda, alla ricerca di un pilota per sostituire lo spagnolo. Per Di Giannantonio si schiudono le porte del team HRC Repsol e infatti il suo manager sta trattando da tempo con i giapponesi. In uno degli ultimi gp, dopo la decisione di Marquez, proprio l’otto volte campione del mondo si è fermato a salutare Di Giannantonio, quasi come un passaggio di consegne: “Stiamo lavorando per il futuro e spero arrivino buone notizie - le parole di Fabio - Presto dovrebbe accadere qualcosa ma non ho fretta. Adesso sono concentrato sul lavoro da fare per arrivare pronto in Malesia”. E proprio a Sepang dovrebbe arrivare l’annuncio del suo approdo in Honda anche se, per i rumors, ci sarebbe un altro candidato assieme a Fabio. In Thailandia era presente anche il manager di Di Giannantonio, ovvero Diego Tavano, che è stato visto in Honda per le trattative. Dunque qualcosa bolle in pentola e l’accordo non sarebbe lontano. E poi c’è Marc Marquez, che ha promesso massimo impegno per chiudere al meglio la stagione con la Honda e qualche acuto, seppur nelle prime fasi di gara, lo sta mettendo in mostra. Senza più l’assillo di dover prendere una decisione l’otto volte campione del mondo può guidare la moto senza pensieri o ansie. Lo scopo è tenersi in forma ad alta intensità per essere pronto al debutto con la Desmosedici: "Lo scopo è mantenere alta l’intensità nelle ultime gare per avere ritmo quando passerò ad un nuovo progetto. Voglio arrivarci pronto. Ci saranno risultati migliori e peggiori ma è necessario essere intensi nella guida”. Prossimo step tra due settimane a Sepang in Malesia.

