Ducati-show in Argentina. Bagnaia cerca lo scatto . Ma Marquez vede il bis. Jorge salta anche il Texas

Pecco ci crede. Ha voglia di crederci, ma... Ma lì, accanto a lui, c’è quel Marquez che in Ducati ha deciso di tornare imbattibile e che nella tappa argentina del Mondiale (oggi libere e prequalifiche) vuole inventarsi un secondo weekend perfetto, dopo il debutto in Thailanda.

Ci sono Bagnaia e Marc ad accendere il Gp di Argentina, mentre il campione del Mondo, ovvero Jorge Martin sarà ancora a casa. Con la mano (rotta e operata) dolorante e la prospettiva, tutt’altro che incoraggiante, di saltare anche la prossima tappa della stagione, il Gp degli Stati Uniti, in Texas, a fine mese.

"Sto soffrendo – non si nasconde Jorge –. Sto facendo fatica a recuperare in un tempo che avrei voluto fosse più breve... Non sono in Argentina, ma non correrò anche in Texas. Poi, per il Gp successivo, quello in Qatar... vedremo".

Brutta storia quella di Martin che condiziona moltissimo anche le ambizioni di Aprilia.

"Comunque – e con le parole di Bagnaia si torna a parlare di quello che potrà accadere in pista –, in questo weekend, Ducati ha di nuovo la possibilità di fare la voce grossa, ma secondo me anche Aprilia e Ktm potranno dire la loro. Forse anche provare a vincere".

Già, vincere. La parolina magica che Pecco vorrebbe rispolverare nelle prossime ore, fra la Sprint e la gara.

"Il terzo posto in Thailandia? – dice –. Alla fine è stato un buon risultato ma non era esattamente quello che volevo. Questa pista mi piace. Su questa pista però ho avuto qualche problemino e l’ultima volta che ci ho corso, due anni fa, sono caduto mentre ero secondo. Vediamo se questa volta le cose vanno in modo diverso".

Di certo c’è che il rivale numero uno, o comunque l’uomo da battere, sarà proprio il suo compagno di team, Marquez. Che sulla Desmosedici 2025 è tornato Cannibale come nelle stagioni sulla super Honda.

"La Ducati mi piace tantissimo – assicura Marc –. Il feeling con questa moto è stato subito eccezionale e il risultato della Thailandia ne è stata la riprova immediata". "Cosa mi aspetto dall’Argentina? – sorride Marquez –. Vorrei ripetermi ma credo sia meglio e più giusto rimanere con i piedi per terra".

Fra i possibili protagonisti occhio comunque anche all’altro Marquez, Alex con la Ducati del team Gresini e occhio anche a Bezzecchi, in sella alla Aprilia 2025 e che sulla pista argentina ha vinto il Gp del 2023 (l’ultimo che si è corso), quando era ancora un pilota Ducati.

Il programma. Oggi (orario italiano), prove libere alle 14.45 e prequalifiche alle ore 19. Domani, libere MotoGp alle 14.10, e qualifiche alle 14.50 e 15.15. Sprint race alle ore 19.

Domenica le gare: Moto3 ore 16; Moto2 ore 17.15; MotoGp ore 19. Tutto in diretta su SkyMotoGp e in streaming su Now.