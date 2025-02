Due giorni in pista. Ultimi test pre Mondiale. Buriram aspetta la Ducati

Tutti di nuovo in pista (oggi e domani) con bandiera a scacchi alle 12 italiane, per l’ultima due giorni di test di MotoGp prima del via al Mondiale. Si gira sulla pista di Buriram, in Thailandia, che sarà anche la sede del primo Gp e i riferimenti potrebbero essere indicativi per quello che potrà accadere al debutto stagionale (2 marzo). Bagnaia e Marquez dovrebbero girare su una Desmo 25 (quasi) in formato Mondiale, tenendosi in ‘caldo’ correzioni all’aerodinamica da utilizzare a campionato in corso. Aprilia aspetta lampi da Bezzecchi, rimasto… solo dopo il botto di Martin (a rischio anche la sua partecipazione alla prima gara). Occhio a Quartararo che sembra aver riportato Yamaha molto vicino alle big.

Ri.Ga.