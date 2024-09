Favoriti Motogp Misano 2024: italiani contro Jorge Martin

Misano Adriatico, 7 settembre 2024 – La nazionale italiana della Motogp al cospetto di Jorge Martin. Il vice campione del mondo ha messo tutti in riga in Sprint Race a Misano, ma sul tracciato di casa i piloti italiani vorranno prendersi il trionfo nella gara lunga della domenica. A partire da Pecco Bagnaia, secondo nella Sprint, scivolato ora a 26 punti di ritardo da Martin. Il pilota Ducati è chiamato a riscattare Aragon e dopo una sontuosa pole position dovrà capitalizzare nella gara domenicale. Competitivi anche Morbidelli, Bezzecchi e Bastianini, mentre Marquez, dopo la straordinaria vittoria di Aragon, appare qualche decimo dietro i migliori.

Il venerdì

Nelle libere uno si è subito fatto notare Jorge Martin con il primo tempo davanti a Marc Marquez e Pol Espargaro, poi a seguire buoni segnali da Franco Morbidelli quarto e Fabio Quartararo quinto. Pecco Bagnaia è partito gestendo con l’ottavo tempo, per poi rifarsi nelle Free Practice con il miglior tempo con 185 millesimi su Marc Marquez e 281 su Jorge Martin. Bene ancora Morbidelli quarto a 282 millesimi. Già al venerdì, dunque, era stata confermata la superiorità di Ducati con Bastianini quinto. Prima non Ducati Pedro Acosta su Gas Gas a 518 millesimi.

Qualifiche e griglia di partenza

Straordinario Pecco Bagnaia in qualifica. Il campione del mondo ha piazzato la pole position con il record della pista in 1’30”404, con distacchi importanti a Franco Morbidelli, ottimo secondo a 285 millesimi, e Marco Bezzecchi, terzo a 305 millesimi. Prima fila tutta targata Academy di Rossi. In seconda fila Jorge Martin, un po' indietro sul giro secco ma competitivo sul passo. In difficoltà Marc Marquez, solo nono dietro Enea Bastianini e Alex Marquez. In risalita Yamaha che ha piazzato Fabio Quartararo in Q2 con la decima piazza in griglia. Fila 1 1 Francesco Bagnaia 2 Franco Morbidelli 3 Marco Bezzecchi Fila 2 4 Jorge Martin 5 Pedro Acosta 6 Brad Binder Fila 3 7 Alex Marquez 8 Enea Bastianini 9 Marc Marquez Fila 4 10 Fabio Quartararo 11 Maverick Vinales 12 Jack Miller Fila 5 13 Aleix Espargaro 14. Fabio Di Giannantonio 15 Pol Espargaro Fila 6 16 Johann Zarco 17 Augusto Fernandez 18 Miguel Oliveira Fila 7 19 Raul Fernandez 20 Alex Rins 21 Luca Marini Fila 8 22 Takaaki Nakagami 23 Stefan Bradl

Sprint Race

Un superlativo Jorge Martin ha vinto la Sprint Race, con uno scatto fulmineo alla partenza per prendersi la vetta e amministrare il vantaggio su Pecco Bagnaia, che di fatto non è riuscito a tentare il sorpasso nei giri finali. Lo spagnolo si è dimostrato più efficace sulle gomme soft, mentre nella gara lunga la media potrebbe favorire Pecco. Italia all’assalto dello spagnolo di Prima Pramac con Morbidelli di nuovo sul podio, ottimo terzo, Bastianini quarto davanti a un Marc Marquez meno convincente rispetto ad Aragon. Sesto Pedro Acosta con una KTM non del tutto competitiva per la vittoria ma comunque in ripresa dopo una fase centrale di stagione opaca. Il successo ha fatto guadagnare a Martin altri tre punti su Bagnaia, prendendosi 26 punti di vantaggio, quindi una quota superiore a quella di un gran premio. Soddisfatto lo spagnolo: “Sono felicissimo di essere tornato alla vittoria – le sue parole – Con la squadra abbiamo fatto un bel lavoro anche se nelle prove abbiamo sofferto. Mi aspettavo di lottare con Pecco, ma non di partire così bene. Una volta andato davanti mi sono detto di fare dei giri da qualifica fino a fine gara”. Un pizzico di delusione per Pecco Bagnaia, che sperava di vincere in casa a Misano già in Sprint Race: “Non sono contento, ci ho provato ma Martin frenava forte e dopo la partenza qualcosa non è andato. Ho perso la posizione e da lì in avanti è stato tutto più difficile. In ogni caso il secondo posto non è male dopo Aragon”.

Martin favorito, ma la media può aiutare Bagnaia

I piloti italiani contro Jorge Martin. Lo spagnolo della Pramac sembra il favorito della gara di Misano, per ritmo e feeling mostrato nella Sprint Race. Il vice campione del mondo deve trovare una partenza efficace per prendersi la vetta, evitare il surriscaldamento della gomma e l’innalzamento della pressione delle gomme, per poi impostare il suo ritmo e impedire l'attacco agli avversari grazie al suo feeling in frenata. Al contrario, Bagnaia deve sfruttare la pole position e tenere il primo posto dopo il primo giro, per poi iniziare a fare ritmo da selezione e scremare il gruppo. Il possibile utilizzo della gomma media potrebbe anche favorirlo rispetto alla Sprint Race. Possono giocarsi il podio gli altri italiani. Franco Morbidelli è competitivo e può arrivare terzo, ma occhio a Enea Bastianini che è tornato in lizza e nei finali di gara è sempre veloce. Anche Marco Bezzecchi può essere della partita dopo la caduta in Sprint Race. Da valutare Marc Marquez. Dopo il dominio di Aragon sembra rientrato nei ranghi, ma un pilota del suo talento è sempre da tenere in considerazione.

Orari tv

La domenica di gare parte alle ore 11 con la Moto 3, a seguire la Moto 2 alle 12.15 e infine la Moto gp alle 14. Diretta a pagamento su Sky Sport 1, canale 201, e Sky Sport Moto gp, canale 208, e in chiaro su Tv 8. MANUEL MINGUZZI