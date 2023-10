Finale thrilling. Che show a colazione. Questa rivalità è degna dei grandi

Galli

Peccato, ma la colpa è tutta del fuso orario, se la gara di Thailandia è andata in scena, in diretta, mentre in Italia era l’ora della colazione.

Peccato, perché uno spettacolo come quello offerto ieri dalla MotoGp, avrebbe meritato palcoscenico e forbice oraria da Festival di Sanremo o da finale dei Mondiali di calcio (ovviamente con l’Italia in campo). Ma tant’è. Si correva in Thailandia e il fuso orario non perdona.

Loro, però, gli attori, ce l’hanno messa davvero tutta per realizzare uno spettacolo a cinque stelle. Martin, Binder, Bagnaia: sul podio delle emozioni raccontate dovremmo metterli tutti e tre, insieme, uno appiccicato all’altro sul gradino più alto del podio. Bravi, bravissimi, piloti e, come si direbbe in questo caso, d’altri tempi.

E invece il tempo di Jorge, Brad e Pecco è questo, con tanto di applausi da tutti. Ma proprio tutti. Geniali nel correre, spettacolari nello sfidarsi, Martin, Binder e Bagnaia però sono anche amici. Ognuno crede (ed è giusto così) di essere più forte dell’altro, ma allo stesso tempo sa che l’altro ha la stoffa, i numeri e l’orgoglio, per fare altrettanto bene.

Il Mondiale 2023 sta vivendo su duelli incredibili, su conteggi di classifica da trama di un film di Dario Argento, ma quei ragazzi sono rivali. E amici. E si rispettano. Ecco dove il motociclismo ha fatto un passo in avanti unico rispetto alla sua storia. Si corre, ci si prende a pugni, ma ci si rispetta. Non ci sono rancori, non ci sono saldi o vendette da far pagare. Bello, tutto molto bello. Proprio come il Gp della Thailandia, che se invece all’ora di colazione fosse arrivato all’ora di cena, avrebbe fatto sfigurare anche il Festival di Sanremo.