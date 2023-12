Formula 1 e Motogp, la firma italiana. Verstappen e Bagnaia mondiali. E Brembo si gode la doppietta

Max Verstappen e Pecco Bagnaia: ovvero la Red Bull campione del Mondo in F1 e la Ducati in MotoGp.

Gare e titoli 2023 portati a casa a suon di staccate e sorpassi sempre al limite: il tutto raccontato da un marchio italiano che con la fine del 2023 festeggerà i ‘suoi’ piloti, la Brembo che ha fornito loro l’impianto frenante.

Verstappen, Bagnaia, ma non solo. Fra i protagonisti incoronati da Brembo e ruote Marchesini c’è anche Alvaro Bautista, campione del Mondo nella Superbike con Ducati. Senza dimenticare il campionato di Formula E, fino alla vittoria di Pedro Acosta-Red Bull KTM Ajo in Moto2, di Jaume Masiá-Leopard Racing in Moto3. Una menzione particolare merita la centesima edizione della 24 Ore di Le Mans, in cui Brembo ha trionfato nella categoria più importante delle Hypercar.

Due i numeri che il Motorsport ha consegnato al suo pubblico nel corso degli eventi in chiusura della stagione 2023: in F1 la casa di produzione di pompe e freni ha conquistato la vittoria numero 500, mentre lo sguardo al futuro è già proiettato sull’elettrico sia nelle quattro ruote con la Formula E, sia nel motociclismo con la Moto E.

Ri.Ga.