Formula 1. La nuova Ferrari solo in streaming

A Maranello ci vanno prudenti. Per quest’anno pare niente presentazione in grande stile per la nuova Ferrari. I veli sulla nuova monoposto si alzeranno il 13 febbraio. Ma niente rombi e giri di pista con il pubblico sulle tribune, solo un evento online (e non è la prima volta), ben distante dalla presentazione in pompa magna dello scorso anno della SF-23. La volontà del Cavallino è probabilmente quella di mantenere un basso profilo, concentrandosi al 100% sulla nuova creatura. Il team gioca un po’ anche a nascondino, provando a celare fino all’ultimo la nuova macchina allo sguardo indiscreto degli avversari.

Per vedere la nuova Rossa dal vivo comunque non sarà necessario aspettare i test in Bahrain: uno o due giorni dopo il lancio, la monoposto 2024 di Charles Leclerc e Carlos Sainz scenderà in pista a Fiorano per uno dei filming day concessi dalla Federazione