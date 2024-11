I test di Barcellona. Bagnaia: "Moto 2025 già veloce. E Marquez la pensa come me»

dall’inviato

BARCELLONA

La notizia, anche se la correzione potrà arrivare più avanti proprio come fu per Pecco Bagnaia, sbuca direttamente dall’elenco (la famosa lista provvisoria) che la Federazione Mondiale (la Fim) ha distribuito ieri annunciando i piloti che sono iscritti al Mondiale 2025 della MotoGp. Dunque, al momento, è sparito il numero uno. Ovvero, Jorge Martin, pilota Aprilia, campione del Mondo, ha consegnato alla Federazione il suo numero 89 come identificativo per il nuovo anno. Poi, appunto, si vedrà.

Di sicuro, per Bagnaia non sarà stato facile riconsegnare il marchio del campione, ma è altrettanto sicuro che Pecco, grazie ai test di Barcellona, sembra aver già ottenuto indicazioni più che incoraggianti sulla Desmo 2025 con cui tenterà di riprendersi lo scettro di numero uno al mondo.

"Le differenze con la 2024 sono poche – spiega Bagnaia – e questo è un segnale che considero positivo. La nuova moto mi è sembrata già piuttosto veloce. Magari il lavoro dell’inverno sarà importante per portare sulla 2025 anche la forza in frenata che nell’ultima Desmo ha fatto spesso la differenza".

Pecco ha lavorato per la prima volta con Marquez compagno di banco della Ducati ufficiale e anche questo… contatto sembra avergli lasciato sensazioni assolutamente positive. "Mi fa piacere che Marc abbia registrato le mie stesse indicazioni nello scoprire la moto della prossima stagione. Io dico che se si prendessero i fogli con gli appunti che abbiamo scritto dopo il test di Barcellona e li sovrapponessimo verrebbero fuori le stesse cose. A qualcuno potrebbe venire il dubbio che a scriverle sia stata la stessa persona".

E da ieri il circo della MotoGp è ufficialmente in vacanza. Prossimo appuntamento, all’inizio di febbraio, sulla pista di Sepang per la prima tre giorni in pista della nuova stagione, con i test ufficiali in avvicinamento al semaforo verde del Mondiale.