Jorge Martin pronto al debutto su Aprilia in Qatar dopo l'infortunio

"Ho una gran voglia di tornare in pista e sono contento di poter almeno provare a correre in Qatar". Jorge Martin c’è e nel prossimo weekend segnerà il suo debutto sull’Aprilia. Quella con il numero uno del campione del Mondo, fino ad oggi rimasta chiusa nel box. "L’obiettivo? – si domanda il pilota spagnolo –. Sarà quello di prendere un po’ di confidenza con la RS-GP25 e iniziare a girare. Non so come sarà la mia forma fisica, sicuramente non al 100 per cento. Cercherò di fare del mio meglio e di migliorare gradualmente. Fisicamente non sono nemmeno sicuro di riuscire a finire la gara".

Martin si porta dentro l’emozione di chi sa che l’incubo in cui era piombato con la rottura della mano, in allenamento, pochi giorni prima del via al Mondiale, quell’incubo è davvero finito. Il botto, la frattura, l’intervento chirurgico e poi la lunga (infinita) riabilitazione. Tutto mentre il circo della MotoGp si è acceso, ha iniziato a celebrare Marquez in Ducati e mettere a fuoco l’affanno di Bagnaia.

"Non sarà facile – riprende Martin –, ma ho troppa voglia di ricominciare".

Il via libera al Gp del Qatar è arrivato ieri dopo l’ultima visita di controllo a cui Martin si è sottoposto a Barcellona.